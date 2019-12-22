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Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı.

22.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:45 Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı
Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Ceylan'ı dostları ve sanat camiasından arkadaşları yalnız bırakmazken, ünlü şarkıcı yeğenin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben Kuba Camii'nde düzenlen törende Ceylan'ı sanatçı dostları Alişan, Berdan Mardini ve Öykü Serter gibi ünlü isimler ve sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı. Bir dönem moda yarışmasına katılarak adından söz ettiren Nazlıcan Arkan sevenlerini yasa boğdu. Ayakta durmakta güçlük çeken Ceylan, tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Alınan helalliğin ardından Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Yeni Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
(Erdal Can İçelli/İHA)

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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