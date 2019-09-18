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Şarkıcı davut güloğlu'nun yeniden yargılandığı dava düştü

ŞARKICI Davut Güloğlu'nun, Hayko Cepkin'e hakaret suçundan aldığı cezayı mahkeme 3 yıl ertelemişti.

18.09.2019 11:51Şarkıcı davut güloğlu'nun yeniden yargılandığı dava düştü
ŞARKICI Davut Güloğlu'nun, Hayko Cepkin'e hakaret suçundan aldığı cezayı mahkeme 3 yıl ertelemişti. Güloğlu, 2016 yılında meslektaşı Sıla'ya hakaret edince, mahkeme 8 bin 500 TL adli para cezası vererek ertelenen cezasının bozulmasını istedi.  Güloğlu'nun Hayko Cepkin dosyası yeniden açıldı. Mahkeme, Güloğlu'nun ertelenen 3 yıl içinde suç işlemediğini tespit ederek davanın düşmesine karar verdi.

Şarkıcı Davut Güloğlu  2009'da katıldığı bir TV programında şarkıcı Hayko Cepkin için hakaret içeren  açıklamalarda bulunmuştu.  Hayko Cepkin'in şikayeti üzerine Davut Güloğlu, hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Mahkeme Güloğlu'nu suçlu buldu ancak cezasını 3 yıl erteledi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.  Sıla'nın şikayeti üzerine Davut Güloğlu  "Alenen hakaret" suçundan  8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güloğlu'nun Hayko Cepkin'e hakaret suçundan ertelenen cezasının bozulması için cezayı veren mahkemeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine, Davut Güloğlu ve Hayko Cepkin arasındaki hakaret dava dosyası yeniden açıldı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Davut Güloğlu'nun avukatı katıldı. Avukatı,  Davut Güloğlu'nun ertelenen 3 yıl içinde yeni bir suç işlemediğini, Sıla için verilen cezanın bu süreyi doldurmasının ardından aldığını ileri sürerek davanın düşmesi kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Davut Güloğlu'nun ertelenen ceza süresinde suç işlemediğini tespit ederek basın yoluyla hakaret suçu ile ilgili davanın düşmesine karar verdi.


- İstanbul

Davut Güloğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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