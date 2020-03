Şarkıcı Demet Sağıroğlu’ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de geçirdim

Dünya çapında salgın haline gelen koronavirüsün etkisi altına giren isimlere şarkıcı Demet Sağıroğlu da girdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Sağıroğlu, koronavirüse yakalandığı ima ederek "4-5 gün ağır geçirdikten sonra iyileşme dönemine girdim" dedi.

"NEW YORK'TA DURUMLAR KÖTÜ, 10 GÜNDÜR HASTAYIM"

Koronavirüsün New York'ta can almasının ardından orada yaşayan Demet Sağıroğlu da konu hakkında paylaşım yaparak yaşadığı zorlu süreci anlattı. Henüz bir test yaptırmadığını söyleyen şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. ( maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationlari, her şeyi siler oldu Whatsapp dahil) Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen."

"TEST YAPTIRMADIM AMA İYİLEŞME DÖNEMİNE GEÇTİM"

"Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum. Test yaptırmadım. Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım; bana "sevgi"nin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Her türlü hastalık geçiren ve geçirecek herkese çok geçmiş olsun. Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın! Sizlere geçen sene yaptığım "Geçiş" tablomla seslenmek istedim bu sefer. Sezgi, kaçmak, boyut değiştirmek, kendiyle yüzleşmek ya da nasıl adlandırırsanız...

Geçişler'de parçanı bıraksan da, Evren; Pollyanna' nın penceresinden bakanlar için, ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, güzel kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım."