Şarkıcı Derya Uluğ, evli adamdan gelen mesajı ifşa ederek sitem etti

Sesi ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından gelen yemek teklifi mesajını ifşa ederek "Bu nasıl bir sapkınlık? Bu nasıl bir zihniyet?" diye tepki gösterdi.

"KARIM SİZE ASILMAMA İZİN VERİYOR"

Evli ve iki çocuk babası bir adam, Derya Uluğ'a özel mesaj atarak, "Merhabalar Derya Hanım, ben sizin sıkı bir hayranınızım ve sizi dinlemekten gerçekten çok keyif alıyorum. Benim iki çocuğum var bir de maalesef (karım var) bence siz ondan daha güzelsiniz. Kendisi de öyle söylüyor zaten ve benim size asılmama izin veriyor. Eğer isterseniz sizinle bir yemek isterim saygılarımla. (Karımın da size selamı var)" dedi.

"BU NASIL SAPKINLIK"

Kendisine gelen mesajı Instagram hesabından ifşa eden güzel şarkıcı ise şu sözlerle sitem etti: "İlk kez bir mesajı paylaşıyorum yazanın adına utanarak. 'Maalesef karım var, o da asılmama izin veriyor?' Bu nasıl bir sapkınlık nasıl bir zihniyet? Çok ağır şeyler yazmayı hak eden bir mesaj! Ahlakınızı, insanlığınızı, sadakatinizi, kalbinizi doğru yola davet ediyorum."