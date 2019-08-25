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Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açtı

Genç şarkıcı Derya Uluğ, Karadeniz'de verdiği konserde eski eşi tarafından kızının göz önünde bıçaklanan Emine Bulut için "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Uluğ, pankartı tutarken de duygusal anlar yaşadı.

25.08.2019 08:45 Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açtı

Kırıkkale'de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı. Türkiye'nin sessiz kalmadığı olayla ilgili son olarak Derya Uluğ da konserinde anlamlı bir harekete imza attı.

"ŞİDDETİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Artvin'de Arhavi Festivali kapsamında sahneye çıkan genç şarkıcı Derya Uluğ, konserinde Emine Bulut'u unutmadı. Şarkılarına ara veren Derya Uluğ, Emine Bulut cinayeti hakkında "Ülkemizde doğaya verilen zararı, çocuklara yapılan şiddeti ve özellikle son zamanlarda artan kadına olan, özellikle eski koca şiddetinin bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını yürekten istiyorum." dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Sahnede duygusal anlar yaşayan Derya Uluğ, "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Şarkıcı 'Dünyada Ölümden Başkası Yalan' isimli şarkının çalındığı esnada ise gözyaşlarına hakim olamadı. Uluğ'u izlemeye gelen hayranları ise alkış ve ıslıklarla şarkıcıya destek oldu.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


Emine Bulut, Derya Uluğ, Karadeniz, Magazin, Güncel

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