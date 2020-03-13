Şarkıcı Doğuş'dan yeni klip
Şarkıcı Doğuş, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı 'Kancıkça' adlı yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.
13.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:00
Şarkıcı Doğuş , söz ve müziği kendisine ait olan 'Kancıkça' isimli şarkısı için kamera karşısına geçti. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısına klip çekti. Çekimleri 17 saat'te tamamlanan klip'te Doğuş'a iki dansçı eşlik etti. Genel Koordinatörlüğünü C.Özkan Yılmaz'ın üstlendiği şarkının klib'i, önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak.
Kaynak: Snob Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Magazin
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Magazin
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Magazin
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Magazin
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Magazin
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Magazin
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor