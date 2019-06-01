Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendiği için eleştirilen Hadise, kadın takipçilerine "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Hadise'nin çağrısının ardından bir çok ünlü isim doğal fotoğraflarını yayınladı.

Hadise, yatağında çektiği fotoğrafı, "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!" notuyla paylaşarak kadınlara çağrı da bulunmuştu.

HADİSE'NİN ÇAĞRISINA UYDU

Hadise'nin paylaşımına son olarak başarılı meslektaşı Ebru Gündeş uydu. Gündeş, arabada çekilen makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Gündeş'in fotoğrafını gören hayranları, 'İşte masumiyet', 'Sahneye makyajsız çık, çok güzelsin', '7 cihana örnek olacak güzellik' gibi yorum yaptı.

İşte Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına gelen bazı yorumlar...