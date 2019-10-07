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Şarkıcı Ebru Polat evinin banyosunda dans ettiği videosunu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından evinin banyosunda yarı çıplak dans ettiği videosunu paylaştı.

07.10.2019 10:46

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerinden başında yer alan şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda dans ettiği videosuyla adından söz ettirdi.

BANYODA DANS ETTİ

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı cesur danslarıyla gündeme gelen Ebru Polat, son olarak evinin banyosunda ayna karşısında dans etti. Göğüs dekolteli bir üst giyen belden aşağısını da havlu ile kapatan Polat, dansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı dans videosuyla kısa sürede olay olunca "Ne var bunda. Diğerleri neler yapıyor" dedi.

ELA ŞARKISINDA DANS ETMİŞTİ

Ebru Polat daha önce de sosyal medya fenomeni Reynmen'in "Ela" şarkısıyla dans etmiş ve bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Şarkıcı Ebru Polat evinin banyosunda dans ettiği videosunu paylaştı

Ebru Polat, Magazin

YORUMLAR(19)
MEMLEKETİM:Bunlar icinmi sinir ötesi haraket yapacak devlet? Bunlar icinmi fakir ailenin cocuklari canini verecek? Bunlar sefa sürecek benim gencecik askerlerim sinirda cefa cekecek.
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GEREKSİZ:Bu sosyal içerikli habere çok ihtiyacımız vardı Teşekkürler
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SELCUK:Perdeyi dolasaydin bari..
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KARTAL:Şeyma subaşı yazarım diyor. Ebruda şarkıcıyım diyor... .işler yolunda gitmeyince soyun gitsin.
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BUSE:Kral çıplak sa bunlar niye giyinsin????
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DURANEMMİ:para suyunu çekmeye başladı galiba polat
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ASLAN:açın gezin sizde rahatlayın herkes rahatlasın bu nedir ya
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POLAT:kızım hastayım sana ya
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.:DİĞERLERİ KÖPRÜDEN ATLASA SEN DEMİ ATLAYACAKSIN.
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LİLA:Digerlerinimi örnek alıyorsun namuslu insanları örnek almak işine gelmiyor
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