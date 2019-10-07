Şarkıcı Ebru Polat evinin banyosunda dans ettiği videosunu paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerinden başında yer alan şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda dans ettiği videosuyla adından söz ettirdi.

BANYODA DANS ETTİ

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı cesur danslarıyla gündeme gelen Ebru Polat, son olarak evinin banyosunda ayna karşısında dans etti. Göğüs dekolteli bir üst giyen belden aşağısını da havlu ile kapatan Polat, dansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı dans videosuyla kısa sürede olay olunca "Ne var bunda. Diğerleri neler yapıyor" dedi.

ELA ŞARKISINDA DANS ETMİŞTİ

Ebru Polat daha önce de sosyal medya fenomeni Reynmen'in "Ela" şarkısıyla dans etmiş ve bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.