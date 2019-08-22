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Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen şarkıcı Ebru Polat, konser öncesi giydiği elbisesinin püsküllerini göstermek için göğüs dekolteli video paylaştı.

22.08.2019 16:02
Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, konser öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Polat, elbisesinin püskül detayını göstermek için çektiği videosundaki göğüs dekoltesiyle olay oldu.

"SALLIYOR"

Hukuk bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ebru Polat, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam da konser veren şarkıcı, Instagram hesabından göğüs dekolteli bir videosunu paylaştı. Polat videosunu "Sallıyor" notuyla yayınladı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ebru Polat'ın bu paylaşımı ise bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan Polat'a "Abartıyorsun" yorumları yapıldı.

Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı

Ebru Polat, Instagram, Magazin

YORUMLAR (4)
ADINIZI YAZIN: Bir kadın kendini bu kadar ayaklar altına almamalı. Kendini bu kadar değersizleştirmemeli. Çok yazık. .
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GEREKSİZ: Başka neyi var ki !
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CANAYDIN: Offf para gözün kör olsun.
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...: yazık kadınlık gururumuz ayaklar altında zavallı kadın
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