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Şarkıcı Ebru Polat, kendisine tekne hediye etmek isteyen kişiyi ifşa etti

Şarkıcı Ebru Polat, kendisine mesaj atarak tekne hediye etmek isteyen kişiyi sosyal medya hesabından ifşa ederek ateş püskürdü.

06.08.2019 11:44
Şarkıcı Ebru Polat, kendisine tekne hediye etmek isteyen kişiyi ifşa etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve yeni şarkısını çıkaran Ebru Polat, Instagram'dan kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etti. Polat, sürat teknesi kullanırken çektirdiği fotoğrafını göndererek kendisine tekne hediye etmek isteyen kişinin mesajlarını paylaşarak sitem etti.

"SİZE TEKNE HEDİYE EDEBİLİRİM"

Yeni şarkısı Haydi Şimdi Gel'i hayranlarıyla buluşturan Ebru Polat, yoğun iş temposunun yanı sıra tatilin de keyfini çıkarıyor. Önceki gün sürat teknesi kullanırken video çektiren ve bu anları Instagram hesabından yayınlayan Polat'a bir kullanıcı mesaj göndererek şunları yazdı: "Müsait olduğunuzda benim teknemi de kullanabilirsiniz. Hatta size tekne hediye edebilirim, tabii ki de isterseniz."

"HADLERİNİ BİLSİNLER"

Gelen teklif karşısında sinirlerine hakim olamayan Polat, mesaj atan kişinin adını gizleyerek "Bunu özellikle buraya koyuyorum, bir daha bu tarz mesajlar alırsam, isim ile birlikte paylaşacağım ona göre. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler." dedi.


Ebru Polat, Instagram, Magazin

YORUMLAR (15)
SALİH ALEMDAR: Kesin adamın tipini beğenmemiştir. ondan ret etmiştir. Adam çirkin demek ki
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6.FİLO: Ağza bak kuş görse yuva için malzeme taşır
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BUKET: KADIN HAKLI HERKES HADDİNİ BİLSİN
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YORUM: Seni ancak bunun için kullanırlar ?!!!!
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MAZLUM: tabi her yerinizi acın tuvalete giderken bile foto koyun sonra insanların size saygı duymasını bekleyin
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YETMİŞÜÇ: Buna 2. el çürük su alan kayık bile almam tipe bak her yeri de kokuyordur
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PAŞALI: Ebru polat'' a alacak yat sonra yat hesabı :)
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BİLAL: hadi hadi anlaşamadınız ondan sonrada böyle rol yapıyorsun yemezler
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CEMİL: Yeni şarkı için reklam şart.
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İTİBAR: acaba neden size teklif ediyorlar. . . . . . !!!!
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