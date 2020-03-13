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Şarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar

Ebru Polat, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından maske, kolonya ve gıda ürünlerinin fiyatlarının fahiş oranda artmasına isyan etti. Instagram hesabından bir video yayınlayan Polat hem küfür etti hem de fırsatçılık yapanları ifşa edeceğini söyledi.

13.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:35

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. İnsanların tedbir amaçlı kullandığı kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerin de fiyatı zamlandı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat da bu artışa sessiz kalamadı.

"TERBİYESİZ, AHLAKSIZLAR"

Şarkıcılığın yanı sıra bir kozmetik firması olan ve her daim dobralığıyla tanınan Ebru Polat, marketlerde ve eczanelerde ürünlerin fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak sitem etti. Polat, yayınladığı videosunda "Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar... Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunları yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya... İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz? Bazı eczanelerde öyle... Bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler" dedi.

ZABITALAR DENETİM YAPMAYA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Koronavirüs vakası sonrası fiyat artışları nedeniyle 222 iş yerinde denetim yaptı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

Şarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ebru Polat, Instagram, Wuhan, Magazin

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