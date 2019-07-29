Şarkıcı Ebru Polat, Reynmen'in şarkısıyla dans etti

Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni çıkardığı Ela isimli şarkısıyla otel odasından dans etmişti. Hadise'den sonra şarkıcı Ebru Polat da Ela şarkısıyla dans etti.

REYNMEN'İN ŞARKISIYLA DANS ETTİ

Yeni şarkısı Haydi Şimdi Gel'e klip çeken ve yaz konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, son olarak Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti. Polat, bu anların videosunu "1 tanede benden gelsin. Nede olsa bende yarı İzmir yarı Sivaslıyım. Hadise ve Reynmen" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ebru Polat'ın cesur dansı takipçilerini ikiye böldü. Bir grup Polat'ın videosunu beğenirken bir grup da kıyafeti fazla açık bularak eleştirdi.