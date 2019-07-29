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Şarkıcı Ebru Polat, Reynmen'in şarkısıyla dans etti

Hadise'nin ardından şarkıcı Ebru Polat da sosyal medya hesabından Reynmen'in Ela şarkısıyla dans ettiği anların videosunu paylaştı.

29.07.2019 14:12
Şarkıcı Ebru Polat, Reynmen'in şarkısıyla dans etti

Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni çıkardığı Ela isimli şarkısıyla otel odasından dans etmişti. Hadise'den sonra şarkıcı Ebru Polat da Ela şarkısıyla dans etti.

REYNMEN'İN ŞARKISIYLA DANS ETTİ

Yeni şarkısı Haydi Şimdi Gel'e klip çeken ve yaz konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, son olarak Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti. Polat, bu anların videosunu "1 tanede benden gelsin. Nede olsa bende yarı İzmir yarı Sivaslıyım. Hadise ve Reynmen" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ebru Polat'ın cesur dansı takipçilerini ikiye böldü. Bir grup Polat'ın videosunu beğenirken bir grup da kıyafeti fazla açık bularak eleştirdi.

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Ebru Polat, Reynmen, Hadise, Magazin

YORUMLAR (22)
ADINIZI YAZIN: yurdumun insanı tek derdim buydu şimdi rahatladım
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AHMET KURAL: Silikonları fazla abartmış.
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YORUMSUZ: Simdiki nesiller hepsi rezillik ne edep ne utanma ne ahlak var batinin hayranligi var bizim insanimizda
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ADAM: TV''de alkolü ve sigarayı sansürlüyorlar. Gerekçe ''ahlaka aykırı'' olması ve ''özendirmesi''. Peki bunlar ne? Şiddet içerikli diziler yada bu videodaki şeylerden para kazanan insanlar nasıl hala ulusal kanallara çıkabiliyor.
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BUU BUU NEDİR BUU: Ne yapıyorsuun bununlaa
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GEMODEM: açık ara Türkiyedeki kızların ahlakını bozan en büyük edepsiz
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buna gelene kadar. daha kimler var bilmiyorsun be. . . saftirik
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TUGRA: Şarkıda saçma sapan sözler millet ne anladığını ben çözemedim doğrusu
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DOĞRU TUGRA: YAŞLANIYORSUN DEMEK OLUYOR :)
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KARINCA RAKBEN ADAM: saçma sapan şarkılar yapıyorlar zaten çalmadan oynayan bir millet olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz şarkının sözlerinin hiç önemi yok müzik olsun da gerisi hikaye rahat olalım ama kendimizi ne olduğumuzu unutacak kadar değil
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