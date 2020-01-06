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Şarkıcı Ebru Polat, sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu

Şarkıcı Ebru Polat, konserlerinde giydiği kıyafetlerinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan meslektaşı Hadise'ye mayolu bir pozunu paylaşarak destek oldu.

06.01.2020 07:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 07:41

Konserlerinde mayo tarzı şık kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı , kendisini 'edepsiz' diyerek eleştirenlere Mevlana'nın bir sözüyle karşılık verdi. Kısa sürede destek mesajları yağan şarkıcıya bir destek de Ebru Polat'tan geldi.

"EDEBİ KIYAFETLE ÖLÇENE CAHİL DENİR"

Twitter hesabından kıyafetini 'edepsizlik' olarak tanımlayan kişilere cevap veren Hadise, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" diyerek Mevlana'nın şu sözünü paylaştı: "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline"

EBRU POLAT DESTEK OLDU

Sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat ise meslektaşına gelen eleştirilere sessiz kalamadı. Şimdilerde ailesiyle Phuket Adası'nda tatilde olan Polat, mayolu bir pozunu paylaşarak "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine, milletten sana ne. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene" dedi.

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Şarkıcı Ebru Polat, sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu

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