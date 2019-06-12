Şarkıcı Ebru Polat'tan şaşırtan açıklama: Sevgilimin evli ve çocuklu olduğunu öğrendim

Yeni şarkısı Madam ile yaza damga vurmayı planlayan şarkıcı Ebru Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında özel hayatı hakkında konuşan Polat, anlatıklarıyla sunucuları bile şaşırttı.

"EVLENECEĞİZ ZANNETTİM"

Madam şarkısını eski sevgilisine yazdığı söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Madam şarkısını yaşadığım bir olayın ardından yazdım. 6-7 ay çok ciddi bir birlikteliğim oldu. Evleneceğiz. Mükemmel bir insan buldum sandım. O kadar düzgün ki karakteri. Ağzından saçma sapan bir cümle çıkmaz. Efendi, kibar bir insan. Saygılı. Bana kendimi prenses gibi hissettiren bir insanla beraberdim. 32 yaşındaydı. 'Bekardır' diye düşünüyordum.

"ARKADAŞIMDAN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

24 saat beraber olduğum insanın evli olduğunu öğrendim. 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Şoka girdim. Bir arkadaş ortamında oturuyorduk. 'Erkek arkadaşın nereli?' dediler. Her yerde onu anlatıyordum. Seviyorum, bekliyorum falan. 'Falanca yerli' dedim. 'Aa biz de oralıyız' dediler. Kimin nesi diye sordular. Söyledim. 'Ebru Hanım bir şey söyleyeceğiz ama o evli. İki de çocuğu var' dediler. 'Mümkün değil' dedim inanmadım. Fotoğraflarını gösterdiler. Sonra ona mesaj attım. 'Bu delikanlılıkta kaçıncı seviye' dedim, 'Hatalar karşılıklı yapıldı' dedi. Yıkıldım."

"SEVGİLİM UÇAKTA EKONOMİ SINIFINDAN BİLET ALIRSA AYRILIRIM"

Bir evlilikte olmazsa olmazlarını söyleyen Polat, isteklerini de şöyle sıraladı: "Evlilik sözleşmesi yapmadan hayatta evlenmem. Onca zaman çalışıp çabalayacağım, bir şeyler yapacağım. Sonra hepsi gidecek. Yok öyle bir şey! Sevgilim bana ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım. Business Class olmayan, baştan sona ekonomi olan uçakta problem yok. Business Class varsa asla ekonomi uçmam."