Haberler » Magazin » Şarkıcı Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e torpil tepkisi: Ben bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim

Şarkıcı Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e torpil tepkisi: Ben bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından uçak biletini Yusuf Güney'e satan THY'e ateş püskürdü. Polat, Güney'e ""Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam göremedim. THY'de kendine bir tanıdık bulmuş" diyerek şarkıcıyı hedef alan sözler söyledi.

24.10.2019 14:35

Son günlerde cesur danslarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından meslektaşı Yusuf Güney ve Türk Hava Yollarına veryansın etti. "Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam görmedim" diyerek sözüne başlayan Polat, kendisine haksızlık yapıldığını iddia edildi.

"BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM"

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Bu insan haklarına aykırı bir durum! THY'nin içinde bir şahısa (Yusuf Güney) e kim bu kadar riskli bir torpil yaptıysa ortaya çıkarılsın! Upgrade'lerde biletini ilk alan kişinindir o koltuk ve ücretli yolcu gelmediği sürece bileti başka bir Upgrade'li yolcuyla değiştirilemez! Bu yasal değil! Resmen hak gaspına girer! Bu kadar büyük ve profesyonel işleyen bir kurum olan THY'nin adını kim böyle lekeleyebilir. Bunu kim yapabilir! Benim kazanılmış hakkım çalındı, gasp edildi.. Bunlar yasal değil! Yasal hakkımı kullanacağım! Ben herkese adil davranıyorum, kimseye torpil yaptırmıyorum ayıp be!"

"YUSUF GÜNEY KADAR TERBİYESİZ BİR ADAM GÖRMEDİM"

"Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam göremedim. THY'de kendine bir tanıdık bulmuş, benim business biletimi önce almama rağmen, benden 2 saat sonra gelip benim yerimi aldı. Bu yasal değil. Bu benim hakkımı gasp etmek! THY buna nasıl izin verir! Böyle önemli bir kurum babasının yeri gibi nasıl davranıp insan hakalrını çiğnetir. Yusuf Güney THY'de kime bu yasal olmayan işlemi yaptırdı!"

Şarkıcı Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e torpil tepkisi: Ben bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim

Türk Hava Yolları, Yusuf Güney, Ebru Polat, Magazin

YORUMLAR (7)
MATADOR:ebru sallamış upgrade uçuştan önce havalimanı thy gişelerinde olur online ve farklı kanallardan yapılmaz gişede yapıldıgındada başka kişi alamaz yanıltma ve yönlendirme yapmış ebru hanım ünlüyüm ayagaına işte salliyor oraya buraya biri muhatab alırda gündem de kalırım diye.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SERKANKOÇAK42:yusuf iktidar yalakası herşeyi yapar. şarkıcılık yap yusuf yalakalık değil !
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:kişi kendinden bilirmiş. kurban ol o adama sen gereksiz insan
Yayından Kaldır
13 6
Cevap yaz
CORCİ:ikisinin de yok birbirinden farkı
Yayından Kaldır
3 8
Cevap yaz
TERVİYE:ONUN TERBİYESİ SENİ KOMPLE HAYSİYETİNİ SATIN ALIR BE.
Yayından Kaldır
14 5
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Terbiyeden bahsedene bak
Yayından Kaldır
24 2
Cevap yaz
FTH:milli yalama bence
Yayından Kaldır
14 9
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
14:35 Şarkıcı Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e torpil tepkisi: Ben bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim
13:49 Milli Mücadele opera sahnesinde
13:49 Çocukları bale sanatıyla tanıştırıyor
13:49 'Sezen Sokak'ta'ya ödül
13:49 Seyircisiyle sohbet etti
13:34 CSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri canlı yayında
13:19 Ara Güler anısına
24.10.2019 15:19:15