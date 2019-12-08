Şarkıcı Ebru Yaşar, "O yokken biz vardık" diyerek Kim Kardashian'a meydan okudu

6 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşan sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, konser öncesi özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hayranları tarafında gittikçe gençleştiği yorumları yapılan ünlü şarkıcı Kim Kardashian'a benzetilmesine "Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık" yorumunda bulundu.

"ANNE OLDUKTAN SONRA DAHA DA GENÇLEŞTİM"

Genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki şarkıcı, "Çocuklar doğduktan sonra daha da gençleştim. Çünkü sürekli onların peşinden koşuyorum. Bunun haricinde de spor yapıyorum ve cilt bakımlarıma özen gösteriyorum ama çocuklar doğduktan sonra yılların geriye doğru gittiğini hissediyorum. O yüzden, kadınlara 'doğurun' diyorum. Annelik, beni gençleştirdi ama kocamı yaşlandırdı. Adam hepimize yetişeyim derken hızla yaşlanıyor ama ben gençleşiyorum." diye konuştu.

"ONA BENZEMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Basın mensuplarının, tarzı ve güzelliği ile kendisini dünyaca ünlü Kim Kardashian'a benzetmesi üzerine güzel yıldız, "Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince 'Belki' dedim. Kim Kardashian tüm dünyada sevilen ve çok güzel kadın. Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık" dedi.