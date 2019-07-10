Şarkıcı Ece Seçkin "İlk kez açıklıyorum" diyerek ailesiyle ilgili gerçeği açıkladı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Seçkin, 35 yıldır evli olan anne ve babasının boşandığını söyledi.

"EVLİLİĞİN YIKILIŞINA ŞAHİT OLDUM"

Evlilik hakkında konuşan Ece Seçkin, "Bunu ilk kez bu arada açıklıyorum" diyerek ailesi hakkındaki bilinmeyenleri şu sözlerle anlattı: "Annemle babamın ayrılığını yaşadım. 35 senelik bir evliliğin yıkılışına şahit oldum. Evlilik çok sevgi saygıyı yanında getirir. Annem ve babam birbirine çok saygılı insanlar. Çok etkilendim ama dışa belli etmedim. Annem söyledi 'biz böyle bir karar' aldık diye. Ben zaten bekliyordum. Bugünkü olgunlukta bunu kaldıramayacak olsam kıyameti koparırdım. Ben 26 yaşına kadar ailemle yaşadım daha geçen sene ayrı eve çıktı.

"ÜÇLÜYDÜK ŞİMDİ AYRILDIK"

Onlara çok bağlıyım. bir tarafa yakın olma gibi bir durumum yok. Üçlüydük şimdi dağıldık. Annem geçen sene bir yağma olayı yaşadık. Aklım zaten kalıyor ama anne her zaman daha korunması gereken biri olduğu için ben bu olaylardan sonra çok etkilendim. O dönemde annemi boğmaya başladım 10 dakikada bir ayırıyordum. Şimdi annem benim oturduğum sitede aramızda 10 saniyelik mesafe var. Babamda yakın oturuyor zaten. "