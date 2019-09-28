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Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi

Kilis Belediyesince düzenlenen Bahar ve Gençlik Şöleni'nde şarkıcı Ece Seçkin sahne aldı.

28.09.2019 22:54Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi
Kilis Belediyesince düzenlenen Bahar ve Gençlik Şöleni'nde şarkıcı Ece Seçkin sahne aldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen konserde şarkıcı Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu.
Seçkin, yaklaşık iki saat süren konserinde eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendirdi.
Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.
Seçkin, Kilis'te ilk kez konser verdiğini belirterek, kentte sahne aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ece Seçkin, Kilis, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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