Şarkıcı Edis, 1 Aralık'ta Toroslar'da

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:24



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:24

Toroslar Belediyesi, Türk Pop Müziği sanatçısı Edis'i 1 Aralık'ta Mersinli hayranlarıyla buluşturacak.Toroslar Belediyesi, Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 95'inci Yıldönümünü etkinlikleri kapsamında organize edilen ancak şehitler dolayısıyla ertelenen ünlü sanatçı Edis'in ücretsiz sahne alacağı konseri, 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirecek. Akbelen Mahallesi'ndeki Koray Aydın Stadı'nda yapılacak olan ücretsiz konser için Forum Mersin Alışveriş Merkezi önünden servis kaldırılacak.Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, özellikle gençlerin büyük ilgi göstereceği bu muhteşem konsere tüm Mersinlileri davet ederek, "15 yıllık görev süremiz içerisinde, tiyatro, konser, sergi, konferans, festival ve çeşitli etkinliklerle her yaş ve kesimden vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN