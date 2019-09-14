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Şarkıcı edis, hemşehrilerine konser verdi

İZMİR Enternasyonal Fuarı kapsamında şarkıcı Edis, hemşehrilerine konser verdi.

14.09.2019 12:14Şarkıcı edis, hemşehrilerine konser verdi
İZMİR Enternasyonal Fuarı kapsamında şarkıcı Edis, hemşehrilerine konser verdi.
Türk pop müziğinin son iki yıldır parlayan isimlerinden biri olan Edis Görgülü, memleketi İzmir'de sahneye çıktı. Genç şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark'taki çim konserlerinde İzmirli hemşerileri ile hasret giderdi. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevenlerinden tam not alan Edis, iki saate yakın bir süre İzmirlileri coşturdu. 21 Aralık tarihinde askere gidecek olan İzmirli popçu, askerliği süresince de bu kez Mehmetçik için konser vermeyi istediğini dile getirdi.



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Kaynak: DHA

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