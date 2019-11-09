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Şarkıcı Edis'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün son hali sevenlerini hayrete düşürdü. Bir derginin kapak konuğu olan ünlü şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı. Yeni tarzıyla sosyal medyayı sallayan Edis'in yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

09.11.2019 22:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:25

XOXO dergisinin 78. sayısının kapak konuğu olan ünlü şarkıcı Görgülü, saçlarını sarıya boyattı. Yeni tarzıyla sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimler Edis'in bu tarzını beğendiklerini dile getirdi.

Edis'in kapak konuğu olduğu dergiden paylaşılan fotoğrafa şu not düşüldü:

"Konserlerde sanki insanları yakıyorum, acı duyuyorlar ama anlamıyorlar gibi geliyor... Bir yerini yaktıgˆında birkaç saniye ne oldugˆunu anlamazsınız ama sonra acısı çıkar ya; kars¸ımda yananların da bana dumanı ulas¸ıyor... Bu onlarla yas¸adıgˆım bir ritüel. Bu güce ulas¸tıktan sonra ondan geriye hiç düs¸medim. Aksine, bu ates¸in daha çok insanı yakması lazım. Terapi gibi bir his...

Evet, Edis Görgülü veda ediyor... Bize, size, kendine. Ve en önemlisi, An'a. Bu onu kısa bir süreligˆine son görüs¸ünüz. Gitmeden önce XOXO'nun 78. sayısının kapak konuğu oluyor. Korkmayın, geri gelecek... Bas¸ka bir Edis olarak. Siz ona s¸imdiden, Yeni Edis de diyebilirsiniz."

Şarkıcı Edis'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

Edis, Magazin


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