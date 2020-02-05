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Şarkıcı Emina Jahovic, kendi markasına çocuklarının baş harfinden oluşan bir isim verdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, ticarete atılıyor. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Jahovic, kendi markasına çocuklarının isimlerinden oluşan "Yaemina" adını verdi.

05.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:21

Mustafa Sandal ile tek celsede boşanan şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün bir alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Kendi makyaj malzemelerini çıkaracağını söyleyen Jahovic, yaşadığı mutluluğu da paylaştı.

EMİNA TİCARETE ATILIYOR

'te yer alan habere göre: Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gazeteciler ile karşılaşan ve soruları yanıtlayan Emina Jahovic "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için artık gün sayıyorum" dedi. Jahovic, makyaj malzemelerinin hem kozmetik mağazalarında hem de internet sitesinde satışta olacağının da müjdesini verdi.

MARKASININ İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Önümüzdeki Mayıs ayında kendi markasını çıkaracak olan ünlü şarkıcı, ürünlerini Türkiye ve memleketi Sırbistan başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkelerinde satışa çıkaracak. Mustafa Sandal'dan Yavuz ve Yaman adında iki çocuğu olan Emina Jahovic, markasının ismini verirken de herkesi duygulandırdı. Jahovic, markasına çocuklarının ve kendi adının yer aldığı "Yaemina" adını verdi.

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Şarkıcı Emina Jahovic, kendi markasına çocuklarının baş harfinden oluşan bir isim verdi

Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Milliyet, Makyaj, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
KENAN MERT:mustafe goş goşşşşşş yatak pozu var ekrenda. . . . . .
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ADINIZI YAZIN:HER ÖNÜNE GELEN MAKYAJ MARKASINI ÇIKARTIYOR.
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CONİ:elin gariban sirplisi gelip burada kralice oluyo, ne milletmisiz be herkese kucak aciyoz mubarek
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