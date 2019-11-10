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Şarkıcı Erol Köse, 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti

Şarkıcı Erol Köse, bu sabah 09.05'te aracını durdurarak siren seslerine eşlik ettiğini belirterek "Günde 5 vakit duyduğunuz ezan sesini yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlusun" dedi.

10.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:01

Şarkıcı ve gazeteci Erol Köse, bugün 09.05'te aracını durdurup Atatürk'ü andı. Sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan Erol Köse'nin sözleri ise dikkat çekti.

"GÜNDE 5 VAKİT DUYDUĞUN EZAN SESİNİ YILDA 1 KEZ DUYDUĞUN SİREN SESİNE BORÇLUSUN"

Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Erol Köse, 10 Kasım paylaşımında şunları söyledi: "Saat 09.05'te aracımı durdurup siren seslerine katkıda bulundum çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyorum. Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini Yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlu olduğunu kimse ama kimse unutmasın bu topraklarda!"

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse 1965, Elazığ doğumlu, yapımcı ve eski şarkıcıdır. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına girdi. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

Şarkıcı Erol Köse, 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti

Mustafa Kemal Atatürk, Erol Köse, 10 Kasım, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (28)
SELMAN:Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. Ezanla anmayı nasıl kıyasladın pess. derdin anma değil ezan demek ki.
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USTA:ey türkiye duydunuzmu. cem uzan türkiyeye dönecekmiş. acaba avanta kokusumu aldı gene. Kazım kartalın dediği gibi Sen ne gazel okuyorsun hayri. AVANTA BIRAKILIRMI.
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TT:Bilgehan önce adinin anlamini ögren , türklügün tarihini ögren , osmanli cok inancliydida Niye batti? Araplar cok müslümansa niye hz.muhammet in naasi günler ce bekletildi cenaze sinde sadece bir kaç kisi vardi, ezan dedigin insanlari ibadete cagirma ritüelidir , bugün telefonuna namaz saatiyle ilgili bildirimin gelmesiyle ayni degerdedir, ama Size öyle bir ayar vermislerki namaz kilmassiniz Ama ezani show haline getirip bosa sallarsiniz öyle , Kim zircahil bi aynaya bak, bos yapma burda
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Bİ DOST:ALLAH(C.C) KULU MUHAMMED (S.A.V)in ÜMMETIYIM ELHAMDÜLİLLAH
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ARİF DOĞRUSÖYLER:Bu ne perhiz bu ne lahana. Atalarımızın özünde Ezan olmasaydı hiç kimse olmazdı.
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ORHAN HAKYEMEZ:bence dogru bir söz
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MÜFTÜ DEDE:Yusuf Suresi 46.Ayette : "ONLARIN PEK ÇOĞU ŞİRK KOŞMADAN İNANMAZ" buyruluyor...
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BİLGEHAN:Bu tip zırcahiller çoğunlukta ve milletin önünde olduğu müddetçe bu halkın işi pek zor. Müslüman Türk Halkının Gayretini Fedakarlıgını ve en önemlisi Hz. ALLAHın yardım ve inayetini bir kenara atıp ÜLKEMİN Zaferini ve Kurtuluşunu bir faniye bağlayanlara ancak Zırcahil derim. Bu insanlar NANKÖR ve HAİNDİRLER. 7/24 aralıksız Hz. ALLAHın nimetlerini kullanırlar ve birde ALLAHA ortak koşarlar! TEK CÜMLE: ZIRCAHİL
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DADAŞ:yada adnan menderese
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GERÇEKLER:UNUTMAYINIZ ;ADAM DOĞRULARI SÖYLEMİŞ
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