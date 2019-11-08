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Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etti.

08.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:14

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti.

HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ

Bir şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında olay çıkardı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti. Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, şarkısıyla fenomen olduğu dönemde canlı yayına çıkardığı Fatih Bulut'a öfke kustu. Yaptığı olayın bir savunmasının olmadığını söyleyen sunucu Gülşen Yüksel Salt, "İlk zamanlar bir çalışta telefonu açan Fatih Bulut, şimdi çalıyor ama açmıyor" dedi.

Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Fatih Bulut, Magazin


HABER YORUMLARI (48)
GGG: Uyuyamadım
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KAHROLASI FEDARELLER: Ceketinin düğmesini açmak için dinleyiciden izin isteyen Nesat ERTAŞ burdan bir kere daha Allahtan rahmet diliyorum
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AT HIRSIZI: KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞ
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SSSSS: Bunun dinleyenlere şaşırıyorum zaten. Hakketmeyene fazla değer vermiyeceksin sonuç ortada.
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LİYAKAT: Hödükleri sanatçı yaparsanız olacağı budur.
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25 0
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THE END: İSLAM ALEMİNİN MEVLİD KANDİLİNİ TEBRİK EDERİM...
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60 5
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...: İSLAM ALEMİ Mİ KALDI Kİ ORTALIĞA BAK
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9 8
İZMİRLİ: Böyle cahilleri başımıza fenomen yaparsanız olacağı bu ! Adam zaten zırcahil ne bekliyorsunuz ki bundan !!!!!!!!!
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VATANDAŞ: profesyonel bir şekilde 86 derece açıyla sıkıyor hiçbir problem yok. böyle yetenekli insanlarla gurur duyuyorum adamsın ağabeyim
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....: Magandalar ülkesi
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