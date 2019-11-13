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Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, savcılık talimatıyla Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan Fatih Bulut'un yeğeninin asker eğlencesinde belinden silahını çıkararak havaya 11 el ateş ettiği görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

13.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:22

Son günlerin en çok dinlenen şarkılar arasına giren Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısını seslendiren Fatih Bulut, geçtiğimiz günlerde 'de yeğeninin asker uğurlama eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etmeye başladığı görülen Bulut'a davetlilerden biri müdahale ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler, tepki topladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmaları üzerine Fatih Bulut hakkında savcılığın soruşturma açtığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Müdürlüğümüz'ce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı Fatih Bulut'un ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konu ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Bir şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında olay çıkardı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti.

Attığı her adımın olduğunu söyleyen Bulut kendisini şu sözlerle savundu: "Asker eğlencesi rahmetlik ağabeyimin oğlu, kendi öz yeğenimdi. Geceyi de ben düzenledim, hepsiyle ben ilgilendim. Ağabeyimin yapmak istediğini ben yaptım orada. Kuru sıkı olduğu için askere moral amaçlı sıktım ama kuru sıkı olduğunu ve zarar vermeyeceğini biliyordum. Bir de asker eğlencesi olunca neticede askerin kulağının alışması lazım silah seslerine. Şimdiden antrenman gibi bir şey diyebiliriz yani. Kuru sıkı silah yani bu kadar abartılacak bir şey de yok."

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Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
ZİYAA:Bunun gibi olaylar yüzlerce oluyor ülke''de. . . Fatih Baba''yı mı gözünüz gördü?
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GAZİ:Ne ooldu yani hadi oradan
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KENAN MERT:arda turan kafa attı hastane bastı hastanede mermi sıktı çıktı bişeycik olmadı bu kitabı okuyanlar neresinden okuyyor başı sonu ortası tersi düzü bu adamda keyiflenmiş açık havada sıkmış onun suçunun 10/1 i bana göre arda ceza almadıysa bu hiç almaz.
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XXXX:Nerde dandik işe yaramaz biri var ünlü oluyor sonu geri dönüşümsüz çöplük
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ALKİM:Bakın seneye bu zamanlar bunun adını hatırlayan bile olmaz. . gerçi yazarken unuttum bile :)
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99............:NE OLACAK KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞ. . . . Kıro
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WEWÖW:KİM BU KARDEŞ. . .
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SORGULAYAN:malesef bizim eserimiz
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ABDİ:eskiden popüler olan sapıtmazdı. daha da efendi olurdu.
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