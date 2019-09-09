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Şarkıcı Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı?

Besteci Hüseyin Akan, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının bestesinin kendisine ait olduğunu söyledi.

09.09.2019 10:49

Oyuncu İrem Sak'ın çektiği bir videoyla popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Mersin'de yaşayan besteci Hüseyin Akan, şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre, Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu söyledi. Bulut'un sadece nakarat kısmını değiştirdiğini belirten Akan, şarkıcıya ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyor.

"ŞARKI 1987 YILINDA BESTELENMİŞTİR"

Hüseyin Akan'ın avukatı konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fatih Bulut'un okuduğu eser 1987 yılında müvekkilimiz Aşık Hüseyin Akan tarafından bestelenmiştir. Söz-müzik müvekkilimize aittir. Eserin orijinal ismi 'Zalim Geceler'dir. Birçok kez farklı yerlerde müvekkilimiz tarafından seslendirilmiştir. En son 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlendiği ve TRT ile Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan, 'Cono Ahmet'in Çocukları' isimli belgeselde eser yer almış ve müvekkilimize ait olduğu belirtilmiştir. Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden Fatih Bulut ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyoruz."

Aşık Hüseyin Akan

"ÇALMA, ÇIRPMA YOK"

Geçtiğimiz Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Bulut, şarkısının çalıntı olduğu yönündeki iddialar için "Sevenimiz de olacak sevmeyenimiz de. Gören ve bilen Allah var her şeyden önce. Biz zaten bunu yürekten hissettirebildiysek bunu zaten halk bilir. Buna takipçilerimiz cevabını verecekler. Sözünü ben kendim düzenlendim kendim yaptım. Kalıba sokmak düzenlemek, onu yontmak. Bizde zaten patlayan kısım nakarat oldu. Oralar bana ait. Bunu zaten belgesi var. Kel ölüyor sırma saçlı oluyor kör ölüyor badem gözlü oluyor. Aşık Hüseyin Amca, ona da selam olsun. Beraber yaptığımız bir eseri kendi gönül rızasıyla. Çalma, çırpma yok." dedi.

Şarkıcı Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı?

Aşık Hüseyin, Hüseyin Akan, Fatih Bulut, Magazin

YORUMLAR (13)
BİGBENG: sefil herif müptezel sivas cezaevinde tokatladım bu zavallıyı aç köpek
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KAMYONCU: ŞAÇMA ŞARKI
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ADANALI: tiktok taki kızların göbeğini bacaklarını gösterenlerin sayesinde öne çıkan bir şarkı yarın birgün söner gider dinlemiyorum dinlememde
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SENDEMİ BRUTUS: Vay hirsiz vay
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FATİH: ne yani hırsız mı bu şimdi
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İNSAN: KAYSERİLİĞ NEDE OLSA
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KOKKO: BU AT ÇALAN NE ZAMAN ŞARKICI OLDUKİ
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KUMLUCALI UĞUR: emek hırsızlığı, hırsızlığın en yüz kızartıcısıdır.
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MAZLUM: Azer bülbülün yan sanayisi bu adam
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6.FİLO: ''Çok sevdim suç sayıldı hiç sevmedim kabahat'' hep Müslüm baba şarkılarından esinleniyorlar gelmiş geçmiş son arabeskçi Müslüm baba.
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