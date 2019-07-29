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Şarkıcı Fatma Turgut'dan ilginç itiraf: Aldatıldım ve aldattım

Şarkıcı Fatma Turgut, Youtube'da yayınlanan bir kanalın programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti.

29.07.2019 16:33
Şarkıcı Fatma Turgut'dan ilginç itiraf: Aldatıldım ve aldattım

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti.

"BEN KENDİMİ ÇOKTAN AFFETTİM"

Kötülüğünden değil, naifliğinden bunları yaşadığını belirten Turgut, "O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Ben kendimi çoktan affettim" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ ÜÇ SENEDE ÇOK YALNIZ KALDIM"

Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, "Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor" şeklinde konuştu. 'Yalnızlık Senfonisi' parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, "Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş. Geçtiğimiz üç senede o kadar yalnız kaldım ki... Ama iyi ki de hayat bunları bana getirdi" açıklamasını yaptı.

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