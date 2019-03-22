Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde kime destek vereceğini açıkladı.

"HEYECANLA TAKİP EDİYORUM"

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş için bir destek videosu çeken Düzağaç, "Heyecanla takip ediyorum" dedi.

ŞARKICIYA TEŞEKKÜR ETTİ

Alper Taş da Düzağaç'a teşekkür ederek, "Sevgili arkadaşımız, değerli müzisyen Feridun Düzağaç'a bu güzel cümleleri ve desteği için çok teşekkürler" diye yazdı.

FERİDUN DÜZAĞAÇ KİMDİR?

10 Ekim 1968 Tarihinde Adana'da doğdu. İlk kez Mersin'de bir grubun solisti olarak insanların karşısında şarkı söylemeye başladı.

1988'de aynı üniversitede (Çukurova Üniversitesi) okuduğu dört arkadaşıyla kendi müziklerini üretmek ve kendi şarkılarını yazmak için kurdukları TINI grubuyla şarkı yazmanın kutsal yükünü keşfetti. İlk bestesi Özdemir Asaf'ın Lavinia'sı, özel radyoların ilk günlerinde Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu"sunun ardından bir ulusal radyoda en çok istek alan ikinci şarkı oldu.

1990 yılında yine aynı üniversitedeki 13 amatör şair arkadaşıyla 'İlk Rüzgar adını verdikleri antolojik formatlı şiir kitabında yazdıklarını yayınladı ve fırsatını bulup, iki yıl uzattıktan sonra 1992 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 5 yıllık paylaşımının anısına kaydettikleri TINI demosu 1994 Kasımında "Öğrenci İndirimi" adıyla Ada Müzik'ten yayınladı.

1995 Ocak ayında Sevgi Güryay'la hayatını birleştirdi. Aynı yılın Aralık ayında babası Salih Mete Düzağaç'ı trafik teröründe yitirdi.