Şarkıcı Fulden Uras, Trafik Kazasında Ölen Gencin Katilini Bulmak İçin Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Kendini iyiliğe adayan ve sosyal medyadan yardıma muhtaç çocukların imdadına koşan şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras, hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinden yardım talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Fulden Uras, ölümle biten bir trafik kazasında yakınını kaybeden dostunun çağrısına kulak verdi. Arkadaşının hayatını kaybeden yeğenini öldüren şoförün bulunması adına yardım çağrısında bulunan Uras, kazanın gerçekleştiği yerde kamera olmaması dolayısıyla vefat eden gencin ailesinin zor durumda olduğunu söyledi.

"HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAMALI"

İşte Uras'ın; "Çok sevdiğim bir dostumun yeğeni 17 yaşında trafik terörüne yenik düştü. Belki paylaşarak bir görgü tanığı bulabiliriz yoksa bu katil elini kolunu sallayarak belki de başka canlar alıcak. Hiçbir suç cezasız kalmamalı 17 yaşında bir evlat gitti kazanın olduğu yerde hiçbir kamera yok aile çaresizce görgü tanığı arıyor" notuyla yaptığı o paylaşım: