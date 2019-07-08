08.07.2019 16:00
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından artan vergilerle ilgili paylaşım yaparak sitem etti.

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yeni bir paylaşım daha yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz, vergilerle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

"GEMİ BATIYOR GEMİ"

Gökhan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: "Ülke olarak neden üretim yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi Neden her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? Gemi batıyor gemi!"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti
Gökhan Özoğuz, Twitter, Athena, Magazin, Güncel

YORUMLAR (44)
1111: Ne çok konuşmaya başladın sen .
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SARP: Hollandalı bir vekil alman bakana dediki utanmıyormusunuz Volkswageni Bize 10. 000 euro ya satıyorsunuz ama Türk''lere 50. 000 Euroya satıyorsunuz Alman bakan sus pus oldu , ayrıca efes şişe bira Almanya''da 50 cent Türkiye de 2 euro uçuruma bak Hükümeti eleştirmiyorum ama yani az buçuk Gökhan haklı Devletin bazı saçma sapan vergileri kaldırıp asıl vergileride baştan sona güzelleştirip Halkın ferah olabileceği çizgiye çekmesi şart kaçınıllmaz kaynak mı vereyim bütün Makam araçlarını kaldıracaksın.
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1 1
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MANUEL: Volkswagenin alman vekille alakasini cozemedim. turkiye ayni paraya aliyor araci sadece halkina 5 ve ya 6 katina kendisi satip parayi da kendisi yiyor. Bunun almanya ve ya baska ulkeyle alakasi yok
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0 0
HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK: ağzından ekmeğini altından yatağını bile alsanız şükredecek tek kesim akp seçmenidir. Çünkü onlar sorgulamaz yargılamazlar. Onlara eyyy america de biraz müslümanlıktan bahset maaşının tamamını da elinden alsan sen bana ne yapıyorsun demez. Hesap sorana da Allah razı olsun bizim yapmadığımızı yapıp hesap soruyorsun demezler. Hain derler öyle derler böyle derler. Çünkü akp seçmeni budur, hiçbir zaman daha ötesi değildir.
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2 1
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...........: Bir lokma, bir hırka. Dünya mali dünyada kalır. Kefenin cebi yok ki.
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1 0
VATANDAŞ: siz neden vergi gibi her gün gündeme geliyorsun acaba sanatınla gündem olsanya herkes işini yapsaya dimi zaten daha seni dinlemem ya o ayrı konu
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19 17
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HADE LENNN: ACUNDAN AYRILDIKTAN SONRA PARAN BİTTİ GALİBAA.
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17 17
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BBB: acun kovdu bunu. ne yapacağını bilemiyor şimdi. alanı dışına çıktı
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6 5
NVB: vır vır etme gokhan senin birgunde kaldırdıgın parayi 1senede kazanan var
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19 15
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FERHAT: neden büyükşehir belediyesi seçimlerine kadar sesin çıkmadı yıllarcada şimdi bülbül kesildinneden neden neden ????????
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