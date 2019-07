Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yeni bir paylaşım daha yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz, vergilerle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

"GEMİ BATIYOR GEMİ"

Gökhan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: "Ülke olarak neden üretim yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi Neden her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? Gemi batıyor gemi!"