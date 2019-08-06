Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağında yapılmak istenen altın madeni ile ilgili tartışmalar devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise dün Kaz Dağları hakkında paylaşım yaparak insanların ağaçlar kesildikten sonra tepki göstermesine sitem etti.

"BİLSEK İLK AĞAÇTAN KORUMAYA GELİRDİK"

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz ise Bülent Turan'a cevap verdi.Özoğuz, milletvekiline cevaben şunları yazdı:

"E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?"