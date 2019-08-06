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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları civarındaki altın madeni hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

06.08.2019 15:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağında yapılmak istenen altın madeni ile ilgili tartışmalar devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise dün Kaz Dağları hakkında paylaşım yaparak insanların ağaçlar kesildikten sonra tepki göstermesine sitem etti.

"BİLSEK İLK AĞAÇTAN KORUMAYA GELİRDİK"

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz ise Bülent Turan'a cevap verdi.Özoğuz, milletvekiline cevaben şunları yazdı:

"E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?"

AK PartiAK Parti'den beklenen Kaz Dağları açıklaması geldi: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi


Gökhan Özoğuz, Bülent Turan, Kaz Dağları, AK Parti, Magazin, Güncel

YORUMLAR (35)
MERGEN: Ege bölgesinde, özellikle sahil kenarlarında kimlerin yazlıkları var ? Buraları hangi parti belediyesi yönetiyor? Bunlar neden açıklanmıyor ?
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BARIŞ: Kaz dağlarının denize ulaşan yamaçlarına yazlık yapanlar, Maden çıkarılması için ağaç kesilmesin diyor. Kulağa hoş geliyor da. Kendi kestikleri zeytinlerin ağaç olduğunu unutuyorlar. Sahildeki bütün belediyeler yıllardır bu gün milleti Kirazlı mevkine taşıyanlarla aynı siyasi partili. Ağaç insan için vardır. planlanarak kesilir. Yenisi dikilir. Ama yeraltındaki kaynaklar ülke hizmetine sunulur.
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ONYEDİ: Hepiniz tutturmuşunuz ağaç da ağaç diye! Bir de tablonun geneline bakmaya çalışsanız? Ama belki de çoğunuzun yaşı tutmaya bilir, son 30 yılda Türkiye yeşili gördü. Bundan önce çöl gibiydi, 1 ağaç yoktu doğru düzgün, olanı da kesiyorlardı. Şimdi 13-15 bin ağaç kesilmiş, yerine de zaten dikilmiş, amaç ne? Ağaç mı, başka bir olay mı?
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YAW HEHE: valla sende de iyi kafa varmış nasıl oluyor bu kafalar anlamak da güçlük çekiyorum artık. doğa harikası bir ülkeyi öncesi deyip nasıl çöle benzetirsin. asıl şimdi çöle dönüyor görsel atmak isterdim ama atamıyorum bir uzungöle bak istersen. girnede yağmur yağmıyor toprak çöl olmuş ekip biçemiyorlar, adamlar acilen ağaç dikmemiz gerek diyor bizde mevcutları kesiyoruz . ölmeyin de görün geleceği bakalım ne olacak.
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17: Hee laaa eskiden oksijende yoktu sizin sayenizde geldi
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ZAFER: bu adam karşıysa milletvekili haklıdır.
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CABBAR: laf söyledi balkabağı
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BİRİ :): adam (Gökhan) haklı, dağılın.
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X: ya bi sus be herşeye maydonoz olma . samimiyetine güvenmiyorum . . madem çevreyi ve insanlığı çok düşünüyorsun doğa için bişeyler yap bizlerde bunu görelim. lafta kalmasın böyle her olan bitene maydonoz olark değile maydonoz yetiştirerek gündeme gel mesela o bile kabul
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19 11
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X hayırlı bayramlar. . takma kafana be ya. tatlı şey bunlar. . yemesini bil ara sıra.
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