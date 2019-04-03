Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, 31 Mart Yerel Seçimler'den sonra yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Kominist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında paylaşım yapan Özoğuz, bu sefer de Ekrem İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ TOPLUYOR

Özellikle siyasi gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ve bazı takipçileriyle de bu konuda ciddi tartışmalara giren Gökhan Özoğuz yaptığı son paylaşımda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'e yaptığı ziyarete değindi.

"EKREM İMAMOĞLU TEBRİKLER"

Özoğuz ziyaret sırasında çekilmiş bir fotoğrafı instagram hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:

"Ehil kişi, hak hukuk gözeten kişi, Türk milleti için İstanbul'dan başlayarak ileri görüş ve birleştiriciliği ile çalışıp kucaklayan kişi… Atamızın ilkeleriyle hayırlı hizmetler. Ekrem İmamoğlu tebrikler! Anıtkabir'e ziyaret ziyadesiyle böyle eğilmek..."

"FATİH MEHMET MAÇOĞLU BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMINA SAĞLAM ÖRNEK"

Gökhan Özoğuz, Tunceli'de başkan seçilen Maçoğlu için "Tebrikler Fatih Mehmet Maçoğlu belediyecilik yaklaşımınızla çok sağlam bir örneksiniz. Hizmetlerinizin çoğalarak devamını dileriz." demişti.