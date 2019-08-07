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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

Marmaris'teki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İzmir Marşı'nın söylenmesini engellemesi üzerinden tartışmalar devam ederken, Gökhan Özoğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi.

07.08.2019 11:48
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

16 Mayıs 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 50 öğrenci, çalan marştan farklı bir marş okuyunca Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü tarafından uyarılmıştı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, tartışmaların devam ettiği olayla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi.

"TEESSÜF EDERİM ZİYA SELÇUK"

Gökhan Özoğuz, paylaşımında "Belirli bir kesimin dışında kimse 15 Temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 Temmuz marşı nedir ya? 19 Mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir! Teessüf ederim Z. Selçuk! Yazık, severdik, ülke yön mevkinde nadir iş bilen kişilerdendir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlenmiş, '100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun' yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi'nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürümüştü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınması dikkat çekmişti. Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca İzmir Marşı'nı okuyunca Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyarmıştı.


Gökhan Özoğuz, Ziya Selçuk, İzmir, Magazin, Güncel

YORUMLAR (11)
NACİ SÜSLÜ: Yani Gokan paranın bittiğini sosyalist cenaha yamanmaya çalışmandan anlıyoruz. 15 temmuz katliamı ne demek kimi savunuyorsun açıkça söyle. Senden de bu aptal paylaşımlarından da sıkıldık artık. inşallah bir savcımız duruma el atar
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VATANDAŞ: gökhan senden çok acayip tiksindim ya çok göze batıyorsun
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KARADENİZ ÇOCUĞU: Gayet güzel söylemiş gökhan. 19 mayıs da ne alaka 15 temmuz marşı. her şeye 15 temmuz u koyup şehitlere saygısızlık yapmayın. Şehit olanlara dua edin aklınıza geldikçe. onları malzeme yapmaktan vazgeçin. yeter artık.
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AAAAAA: yakında kokusu çıkar bu zırto gökhanın
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DOKUZUNCU KÖY: Kovun bunu kovun!
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KUZEYİN UŞAĞII: bunun dili bayağı da uzunmuş. . ağzına sığmıyor. .
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BİR FİKİR: İzmir Marşı okunmadı diye kıyamet koparıyorlar. Dedelerimiz zamanında Kur''anı Kerim okumayı öğretmek yasaklanmış. Yazık. Severdik te diyemem Gökhan seni.
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OSMANLI: türk gençliğini zehirleyen adamlaraa bak sen lan bu adamda konusuyor ya demek ki alan boş. kıyamet alametleri bunlar şahan gökbakar. athena lan adammısınız.
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KARA: BU KİM. . . . . . . . . . . . . . . . .
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YETER BE GÖKHAN: Şarkı söylesene artık sen.
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