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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi

İzmir'de yaşayan Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı konulması sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan olay karşısında sessiz kalmayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir" dedi.

28.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:44

'in ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazıyı fark eden aile, karakola giderek şikayette bulundu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan da tepki gecikmedi.

"KAPILARI İŞARETLEYENLER HAİNLİK EDENLERDİR"

Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, Twitter'da başlatılan "Aleviyim" etiketi altında "Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!" dedi.

"HER ŞEY AÇIĞA ÇIKACAKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik yazılan çirkin ifadelere ilişkin, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Konu hassasiyetle takip ediliyor. Her şey açığa çıkarılacaktır." dedi. Alevilerle ilgili çirkin ifadelere sosyal medyadan da tepki yağdı.

AK PartiAK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına

Gökhan Özoğuz, Gaziemir, İzmir, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (15)
ALİCAN:Karanlık güçler sahnede yine. Allah oyunlarını bozsun. Millet olarak uyanık olmamız lazım.
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MERT:gezi ihanetinde hatırlarız sunucu ölümler artsa iyi olur hainler daha çok gaza gelir d, iyordu hatırlayın sunucunun bir kaç kişi daha ölse daha çok eylemc, sokağa çıkar diye konuşuıyordu. şimdi bunu kim yaptı sizce bu alçaklığı yapan kim. ülkemizi karıştrımaya çalışan alçaklar kim. iranda frnasada ırakta gürcistanda halk ayaklanmış sadece biz sağlam duruyoz işte olay bu TÜRKİYEYİ karıştırmak amaç. . . .
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1 2
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SEREN CANI:Gericiler istilası yine sahnede sapıklar sapkınlar bunları bu ülkenin yüz karaları karanlık kirli zihniyetli ler alevilerin kestiği tırnak olamazsınız sizi bu yazıyı yazan gerici zihniyet liler
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3 2
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NECİP:Türkiye üzerine dış güçlerin oyunları bunlar
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PEYNİR EKMEK SEVDALISI:Ne dış güçmüş be içimizdeki bazı pisliklerin yapması bu. Dış gücün işi gücü bizlemi uğraşmak
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18 3
ALİ:Yine birileri oyun peşinde. Alevi ve sünni kardeşlerimizi birbirine düşürüyorlar. Allah fırsat vermesin inşallah. Bu tür yazıları yazanlar kesinlikle şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdırlar.
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JEAN RENO:buda siyasete girecek heralde müzikle bu kadar uğraşmıyor
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MESUT:Ne kadar cahil insanlar var ya. Bu yazıyı yazanlardan bahsetmiyorum. Yazanlar çok akıllı çünkü. Amaçları ortalığı karıştırmak. Bunu okuyan cahiller birbirine düşsün diye. Bunun haber olması bile ayıp bence. Komşunun duvarına yazılmışsa sen gidip boya alıp eski haline getireceksin. Birlik olmak gerek arkadaşlar. Her türlü saldıracaklar.
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FB Lİ:Bence bunu bilerek yapıyorlar. Aman tuzağa gelmeyelim tamamen propaganda. .
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ÇENĞELKÖYLÜ:inanın bunlar ülkeyi karıştırmak isteyenlerin işi
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