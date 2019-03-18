Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu

"Bu Da Geçecek" teklisiyle müzik listelerinin ilk sıralarına yerleşen Göksel, tatil için Tayland'agitti. Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Göksel, Phi Phi tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

CESUR POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Son dönemde tatile çıkacak kişilerin uğrak merkezi olan Phuket'e giden 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, İstanbul'a dönmeden önce son günlerini Phi Phi adalarına geçiriyor. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını sevenleriyle paylaşan Göksel, cesur yatak pozuyla beğenileri topladı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından Phi Phi tatilinden son günlerini paylaşan Göksel, bu yatak pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bu fotoğrafla tatilinin son demlerine geldiğini belirten Göksel, birkaç güne İstanbul'da olacağının müjdesini verdi.

TEŞEKKÜR NOTU DÜŞTÜ

Göksel, paylaştığı toplu fotoğrafların altına "Her an doğuran; her şeyi bilen, iyileştiren doğa. Büyük acılar yaşamış bu minik adanın güler yüzlü, nazik insanlarına ve doğasına şükranla, Koh Phi Phi'den ayrıldım bugün" notunu düştü.