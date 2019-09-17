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Şarkıcı Göksel, leopar desenli mayosuyla verdiği pozu paylaştı

Son konserinde yaptığı Mevlana açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından leoparlı mayolu pozunu paylaştı.

17.09.2019 15:26

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Göksel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göksel, son olarak leopar desenli mayosuyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çeken 47 yaşındaki Göksel, son olarak leopar desenli mayosuyla poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Göksel, "Günaydın ben Jane" yorumunu yazdı. Göksel'in paylaşımı kısa sürede 124 bin beğeni aldı.

"1 AYDIR MEVLANA OKUYARAK İYİLEŞTİM"

Önceki gün Konya'da konser veren Göksel, "Konya'ya geldiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Hayat güzel tesadüflerle dolu. 1 aydır Mevlana okuyarak iyileştim." açıklamasıyla dikkat çekti.

Şarkıcı Göksel, leopar desenli mayosuyla verdiği pozu paylaştı

Mevlana Celaleddin Rumi, Göksel, Konya, Magazin

YORUMLAR(10)
BUSE:açan açana ünlüler arasında yarış var. . . . . . devam siz rahatsız olmuyorsanız bizim açımızdan problem yok
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NEYSEO:beğeni 124 bin değil. Sadece 124. Dikkatli haber yapalım gençler. Şişirmeyin. . .
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TARZAN:Bunu götürün tazesini getirin, bu yaşta ağaca çıkamaz artık.
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UMUT:Aslı hanım ya ALLAH seni sınıyorsa. Kadınlara kapanmayı söylüyor zaten. Lütfen bir şeyleri okumadan yorum yapmayın. (Nur suresi 31. ayeti okumanızı tavsiye ederim. )
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BUUMM:Açılıp saçılma sonra mevlana çarpar
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ÜĞİŞÖ:yav tamamda allahın güzel vermiş olduğu vücudu ne diye milyonlara gösteriyorsun ne anlamı var çocuklara genç kızlara niye kötü örnek teşkil ediyorsun git evlendiğin veya evli olduğunu kişiye neyini gösterirsen göster neyini açarsan aç kocana senin türk kızlarına veya tüm sanatçıların genç kızlara topluma kötü örnek teşkil etmesi doğru birşeymi soruyorum
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OAMPİ:Öyle deme ceyms açılıp saçılsınlar bırak gözümüz gözümüz şenlensin hatta sevişsinler bizimle
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ASLI:ALLAHIN VERDİĞİ GÜZELİKLERİ NİYE KULDAN SAKLAYALIM. EĞER ALLAH KAPANMAMIZI İSTESEYDİ CARŞAF İÇİNDE DOĞARDIK.
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AHD''E:ya ne yapacaktı
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ASLI:YAŞ SADECE BİR NUMARADIR. KENDİNE BAKAR YEDEĞİNE DİKKAT EDER DÜZENLİ SPOR YAPARSAN HER YAŞDA FİT VE GÜZEL OLABİLİRSİN.
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