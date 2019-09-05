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Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü

Şarkıcı Gülden Mutlu, son paylaştığı fotoğrafa "Tahrik edici bakıyorsunuz" diyen bir sosyal medya kullanıcısını ifşa ederek ateş püskürdü.

05.09.2019 09:41

Ünlü şarkıcı Gülden Mutlu, bir fotoğrafının altına ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek "Yaşından başından utanmıyorsun" dedi. Şarkıcının paylaşımını gören Celil Nalçakan ise ahlaksız yorum yapan kişiye küfür ederek tepkisini gösterdi.

"SİNİRLERİNİZİ YATIŞTIRACAK GÜÇLÜ BİR ERKEK GEREKİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcı Gülden Mutlu'nun fotoğrafına "Çok seksi bakıyorsunuz tahrik oluyor insan. Dedim ya bir zamanlar çok hırslı ve sinirlisiniz. Sinirlerinizi yatıştıracak güçlü bir erkek gerekiyor. Bu bakışlardan anlaşılan durum bu" yorumunu yaptı.

"İFŞA EDİLE EDİLE ÖĞRENECEKSİNİZ"

Gelen yorum karşısında çılgına dönen Gülden Mutlu, yorum atan kişiyi ifşa ederek şu sözlerle ateş püskürdü: "Yaşından başından utanmıyor musun demeyeceğim, zira senin gibilerin sorunu yaşında değil, aklı da başında değil. Nasıl böyle sayısızca türediniz, benzerlerinizle mi sevişip çoğalıyorsunuz böyle ben anlamadım. Ama böyle ifşa edile edile öğreneceksiniz bir kadına nasıl davranmamanız gerektiğini. Bir kadınla konuşurken ağzınızın ayarını tutturmayı, tutturamıyorsanız da o iğrenç cümlelerinizle rezilce aşağılanmayı böyle yaşayacak ve yaptığınız şeyin bedeli nasıl ödenir böyle böyle öğreneceksiniz."

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Gülden Mutlu'ya atılan yoruma sinirlenen oyuncu Celil Nalçakan ise "Pislik g.. herif!" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü

Celil Nalçakan, Magazin

YORUMLAR (18)
XERXES: İş çok büyük! İtibarı daha da büyük! Ben ortağı olduğum hiçbir işin batmasına müsade etmem. Sehemi kurduk. Bütün bağlantılar kuruldu. Gümrüklerde hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Sevkiyata her an başlayabiliriz. Gemi şu anda karaçi limanında. Hiçbir aksilik yok. Ancak, hava şartları çıkışı tehtid ediyor. Diyeceğim o ki; seni de sehemde görmek istiyoruz. Alanımız dışında bir işe girdik. Yarına kadar bize kararını bildir.
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TARİH: Adam haklı tam bir leşşş
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MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ: bi anlatsa da bilsek. . . bakışlarından afrikadaki açlığı, hayvan tetörünü, ozon tabakasının tahribini anlattı da biz mi tahrik olduk ? kral çıplak demiş adam, sen de ne kendinde ne de terzide sorun yok diyorsun. . . piki
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İZMİRLİ: İzmitli denen şerefsiz sen nekadar beyensiz bir mahlükatsın kendini sanatçı sanan bu mahlükatlar genç nesile örnek oluyor yaptıklarıyla yedikleriyle içtikleriyle ve giydikleriyle birçok yarım akıllı tarafından takip ediliyorlar sonrada sokağa çıkıp aynısını yapıyorlar bak toplum ne hale geldi dışarlar iki ayaklı şeytandan geçilmiyor tv. lerde dizi ve programlar rezilliklerle dolu bunların hepsini burdaki insanların anası bacısımı yapıyor çağdaş ve medeni geçinen şerefsiz .
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İZMİTLİ: kadına tecavüzle ortalarda dolanıyor. bu yorumu yazan ve bu yorumu destekleyen herkes potansiyel tecavüzcüdür!!! ve ayrıca biraz beynin olsa kimseye hakaret etmemiş birine (ki üstüme asla alınmam senin gibi birinin söylediğini) hakaret vari konuşmak seninde haddine değildir. biraz beynini geliştir klavye delikanlılığı yapma. izmirliymiş bir de peh!!
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YARCAN: Ya bırakın bu işleri.O yorumu bir yapımcı,yönetmen yada film starı yapsa koşa koşa giderdin.Gariban takipçi yaptı diye namus bekçisi pozlarıyla ifşa et garibi...
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İZMİTLİ: genişlik derken dikkat edin!! ben bir kadına yapılan aşağılayıcı yorumun çirkinliğinden bahsediyorum. kendi ailene sıra gelince asıp kesen ama bir başkasının evladına hiç utanmadan yağdıran sizler. ne kadar şereflisiniz ahlaklısınız bir düşünün. her ne olursa olsun kimsenin karısına kızına laf söylemek hiç kimsenin haddi değildir. herkes kapısının önünü süpürsün!!
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PİŞMANİYECİİ: @izmitli . . izmitlimisin pişmaniyemısn nesin senın aılende böyle foto paylaşılsa ilk tepkin ne olurdu. . şahsen ben ağzıma gelenı soylerdım. . belliki GENİŞLEMİŞSİN sen normal geliyor sana. . ne ara bu hale geldık
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İZMİTLİ: aynı türden yazılar aile fertlerinden bir kadına yazıldığını düşün! annene, kız kardeş-ablana, kızına, eşine. . yazanlardan biri gariban(!) takipçi, bir diğeri de ünlü biri, yönetmen yada film starı. . desin ki o kadınlara, sana benim gibi güçlü bir erkek lazım desin. . lütfen bunu önce bir düşün ondan sonra bu şekilde tekrar düşün ve söyle olur mu.
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ADA: yorumun mantıklı geldi
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