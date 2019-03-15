Şarkıcı Gülşen, Oğlunu Emzirirken Çekildiği Fotoğrafını Paylaştı

3 yıl önce aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine giren ve iki yıl önce oğlu Azur'u kucağına alan Gülşen, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

OĞLUNU EMZİRİRKEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gülşen, sosyal medya hesabından oğlu Azur'u emzirirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Şimdi iki yaşında olan Azur'un emzirme dönemine ait yaşadıklarını duygusal bir dille anlatan popçu, anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ KOŞULSUZ SEVGİ"

Gülşen, Instagram paylaşımına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafı Paris'teyken çektirmiştik Azur'la. Uzuuun ve harika bir emzirme sürecimiz oldu birlikte, bilenleriniz vardır. Bence böyle uzun zamana yayılmasının en etkili sebebi doğduğu andan itibaren onun ihtiyaçlarına ve sinyallerine gösterdiğim özen, asıl O'nun bana öğreteceklerini büyük bir açlıkla merak etmekti. Bebekler konuşmasalar dahi ne istediklerini o kadar iyi anlatıyorlar ki, onları duymak ve dış seslere de kulakları tıkamak bu süreci uzun soluklu ve sorunsuz bir hale getirdi bizim için.