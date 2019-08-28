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Şarkıcı Hadise, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek videosunu paylaştı

Başarılı şarkıcı Hadise, son günlerde sıkça konuşulan konulara dikkat çekmek için "Benim hayatım benim vücudum" diyerek bir video paylaştı.

28.08.2019 09:16
Şarkıcı Hadise,

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sıklıkla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, son paylaştığı video ile gündeme geldi. Video çekimi yaptıran Hadise, "Benim nasıl göründüğümden kime ne?" diyerek makyajsız halini yayınladı.

HEMCİNSLERİNE SESLENDİ

Instagram üzerinden kısa bir video yayınlanan Hadise, YouTube kanalından ise videonun uzun halini yayınladı. Hadise videosunda hemcinslerine seslenerek nasıl ve ne şekilde göründüklerinin başkası için değil kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Benim bedenim benim vücudum" dedi.

VİDEODA MAKYAJINI SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından makyajsız halini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen şarkıcı aynı zamanda video makyajını sildi.

"LÜTFEN SEN DE KORKMA, HAYATINA KARIŞTIRMA"

Hadise, söz konusunu videosunu Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!

Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!

Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.

Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.

Benim nasıl göründüğümden kime ne?

Benim hayatım ve benim vücudum değil mi?

Size söz hakkını veren kim?

Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim.

Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma.

Kendini sev.

Kendine güven.

Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!

Olur mu?"

Şarkıcı Hadise,

Instagram, Hadise, Magazin

YORUMLAR (20)
ADINIZI YAZIN: SENİN HAYATIN SENİN VUCUDUNMUŞ HAYATTA SENİN DEĞİL VÜCÜTTA SENİN DEĞİL UTANMIYOSAN İSTEDİĞİN GİBİ YAŞA NASIL OLSA Bİ GÜN SAHİBİ O HAYATINIDA VÜCÜDUNUDA ELİNDEN ALACAK O ZAMAN HESAP VERECEKSİN. GÖRECEKSİN HAYATTA BEDENDE KİMİNMİŞ
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OSMAN KARTAL: siz bir halt anca sağınızi solunu açarak ve pazarlayarak edersiniz. topluma kötü hemde çok kötü örneksiniz , bunun sebebi cahilliğin yüksekliği sermayeniz olmasıdır sayı sunamayacağım
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6 1
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CELİK: %70
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0 0
X-RAY: KADINLAR SOYUNMAKTA SINIR TANIMIYOR , SOYUNMA SEBEBİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ.
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7 1
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SAKARYA LI: makyajsız bı halta benzemez kendını nımetten sayıyor kokos vucudunda hayatında senın olsun edepli ve adaplı ol saygılı ol yeter
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SİBEL: Banane sana ne sunane deyerek kendini kandiriyor öbur dunyada hesabin sorulacak ama unutma hadise siz sarkicilar boylesiniz rezillik pissiniz hepiniz !!!
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HAHAHAH: her haliyle çirkin kezban
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ALİ: dolaptaki bir et kokuşmuş ise diğer sağlam etleride mundar eder anladık sen kokuşmuşsun diğerlerinide kokutma.
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BENİDE DİNLEYİN: BEN CEMİLŞU AN BENİM ADIMI UNUTUN UNUTTUNUZ DİMİ ? HE TAMAM O ZAMAN:)TEK BİR CEVAPLA SÖYLÜYORUMBU ÜLKEDE YAŞAMAK ÇOK ZOR ALLAH GÜNAHLARIMIZI AFFETSİNALLAHIM SONUMUZU HAYIR ETSİN.
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15 4
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GHOST007: Senin hayatın ve senin vücudun ama unutma ki seni ünlü yapan kriterlerden biri yine o vücut, yani milyonlarca insanın gördüğü şey nekadar senin kalmıştır bilemem...
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