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Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

Koronvirüs nedeniyle vaktini evinde geçiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından mor spor kıyafetleriyle çektirdiği makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

04.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:25

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise , koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirmeye başladı. Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise takipçilerini mest etti.

BEĞENİ YAĞDI

Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu süreci sevgilisiyle evde geçiren Hadise, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından mor spor kıyafetleriyle makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının art arda paylaştığı pozlar 20 dakikada 155 binden fazla beğeni aldı.

SEVGİLİSİYLE AYNI EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

İlişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Hadise ve Kaan Yıldırım, kendilerini aynı evde karantinaya aldı. İkiliyi ele veren detay ise aynı koltukta verdikleri pozlar oldu. Çiftin ilişkilerini de Yıldırım'ın köpeği ile verdiği poz ele vermişti.

İşte Hadise'nin beğeni rekoru kıran pozları...

Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise’nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Etiketler: Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

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Haberler ›› Magazin ››Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin
Yorumlar (13)
DİESEL:iyiki birisi Makyaj i icat etmis
Cevap Yaz 0 1
OHA:asker, polis, sağlıkçılar vb. herkes can kurtarma peşinde bunlar ne peşinde la bari azıcık saygınız olsun bari ses boş gürültü yapmayın mor taytıyla poz vermişmiş beğenme butonu çökmüşmüşmüş hadise hanımda alınmasın genel olarak söylüyorum bomboş haber
Cevap Yaz 0 1
ZİYAA:Tipe bak, hizaya gel! Makyajsız 60 yaşında gibi gösteriyor. . .
Cevap Yaz 1 8
YAZIK:ÖLÜM VAR ÖLÜM HALAMI İBRET ALMAZSINIZ BU MUSİBETLER HEP SİZİN YUZNDEN ALLAHIM AFFETSİN
Cevap Yaz 1 1
GENEMİ:bu zamanda bile çökertiyorsunuzya daha ne diyeyim.
Cevap Yaz 0 0
AVNİ:10 üzerinden eksi 40
Cevap Yaz 1 40
AVNİ:makyajsız ürkütücü
Cevap Yaz 1 26
NEJO:Haber diye veriliyor. gereksiz
Cevap Yaz 0 18
DÜRÜST BİRİ:Anlanadim simdi?? Hadise virusmu olmus yoksa virusa karsi asimi bulmus. Gerekmi bunu haber yapmak??????
Cevap Yaz 1 9
HE:huylu huyundan vazgeçmiyor dünyada virüs var insanların hayatı tehlikede magazinciler hala boş haber peşinde maalesef
Cevap Yaz 1 9
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