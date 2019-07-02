Şarkıcı Hadise'nin süper minili elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerin başında gelen başarılı şarkıcı Hadise , dün yaptığı cesur paylaşımla yine adından söz ettirdi. Önceki gün bikinili paylaşımıyla gündeme gelen Hadise, şimdi de süper minili pozunu paylaştı.

İDDİASINI ORTAYA KOYDU

İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' yazan Hadise, iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi.

MASRAFTAN KAÇMADI

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ve modacı kardeşi Derya Açıkgöz ile İtalya 'nın yolunu tuttu ve hiçbir masraftan kaçınmadı. Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin TL olan bir otelde kalan aile, lüks tekne turlarına da katıldı.