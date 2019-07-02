02.07.2019 08:06
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Şarkıcı Hadise'nin süper minili elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, dün "Kendine güvenen şöyle gelsin" notuyla mini elbiseli ve göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu paylaştı.

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerin başında gelen başarılı şarkıcı Hadise , dün yaptığı cesur paylaşımla yine adından söz ettirdi. Önceki gün bikinili paylaşımıyla gündeme gelen Hadise, şimdi de süper minili pozunu paylaştı.

İDDİASINI ORTAYA KOYDU

İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' yazan Hadise, iddialı duruşunu bir kez daha gösterdi.

MASRAFTAN KAÇMADI

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ve modacı kardeşi Derya Açıkgöz ile İtalya 'nın yolunu tuttu ve hiçbir masraftan kaçınmadı. Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin TL olan bir otelde kalan aile, lüks tekne turlarına da katıldı.

Şarkıcı Hadise'nin süper minili elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı

Güzel şarkıcı HadiseGüzel şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf!

Hadise , Magazin

YORUMLAR(17)
ACI AMA GERÇEK:yaa bu kadar bartmayın lütfen yaaa. . . ne süperi ne minisi hiç mi görmediniz. . .
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BÜTÜN DÜNYA BU PAYLASİMİ BEKLİYORDU, NİH:yine mi bu?
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YAPIŞTIR KANKA:HAYATIM BENIM AKŞAM GELİYORUM.
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KAYSERİLİ MASON MURAT:maaşallah epeyce güzel bir bayan, 31. dereceden masonum, kulüplerden çıkmama ama böylesini görmemiştim, şarkıcımı bu?
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ÇİFTETELLİ:hadise hanım nazar suresi okudum üfledim kabul buyurunuz efendim
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