Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Şarkıcı Hadise 'nin "İkinci annem" dediği halası hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uçuşlar ertelenince Hadise de cenazeye katılamayacak. Ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Hadise, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

"YANINA UÇMAMAK BENİ MAHVEDİYOR"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından vefat haberini paylaşan Hadise, "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" dedi.

Hadise'nin halasının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.