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Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan halasının vefat ettiği ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenazesine gidemeyeceğini söyledi.

18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00

Şarkıcı Hadise 'nin "İkinci annem" dediği halası hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uçuşlar ertelenince Hadise de cenazeye katılamayacak. Ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Hadise, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

"YANINA UÇMAMAK BENİ MAHVEDİYOR"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından vefat haberini paylaşan Hadise, "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" dedi.

Hadise'nin halasının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı koronavirüse karşı birçok uçuş seferleri de ertelendi.

Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Etiketler : Hadise, Magazin

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Yorumlar (13)
İKRA:Şunun göz yaşına hiç inanasım gelmiyor
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MUHABBET KUŞU:2 GÜN SONRA ARKAN DÖNÜK, SAÇLARINI DALGALI BİR ŞEKİLDE ARKAYA ATAR KAMERAYA BAKARSIN HADİSE HANIM.
Cevap Yaz 0 1
METİN:Şunun göz yaşına hiç inanmıyorum
Cevap Yaz 0 2
SAGLIK:başın saolsun ebru hanım rahmet eylesin rabbim. sabır versin rabbim
Cevap Yaz 3 1
ZİYAA:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başın sağ olsun Hadise!
Cevap Yaz 2 7
MEMET33:AH AH HAHA HA HA NE KADARDA ÜZÜLDÜM BİR BİLSENİZ. . .
Cevap Yaz 10 3
MEMET33:KIZMAYIN YAHU, VALLE ÇOK ÜZÜLDÜM. :)))
0 1
REKLAM:ünlülerin göz yaşına hiç inanmıyorum
Cevap Yaz 5 6
KEDİ:2 şöför ile gidebirdin
Cevap Yaz 4 5
JONTOR:Hadisenin ailesiyle arası limoni, virüs olmasa başka bahane bulur.
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