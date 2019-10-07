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Hadise'nin, O Ses Türkiye kombininin fiyatını öğrenen takipçileri "Pes" dedi

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine bu yıl da devam eden Hadise, 81 bin TL'lik kombinle yayına çıktı. Şarkıcının kıyafetinin fiyatını öğrenen takipçileri tepki gösterdi.

07.10.2019 11:19

Son günlerde Demet Akalın'la "Kocası yok ki" polemiği ile gündeme gelen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla jüri koltuğunda yerini aldı.

81 BİN TL'LİK KOMBİN

Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı bu kez şıklığı ile ön plana çıktı. Hadise, O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde Dior marka elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli kombininin 81 bin TL olduğu öğrenildi.

"BİR D HARFİNE Mİ BU KADAR PARA VERDİN?"

Sosyal medya hesabında kombinini paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri, tepki gösterdi. Çoğu kullanıcı, programı ailelerin de izlediğini, göğüs dekoltesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kombininin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları "Bir D harfine mi bu kadar para ödedin?" gibi yorumlar yaptı.

Hadise'nin, O Ses Türkiye kombininin fiyatını öğrenen takipçileri

O Ses Türkiye, Demet Akalın, Hadise, Magazin

YORUMLAR(43)
KURTULUŞ:Para hadisenin zevk hadisenin çok çok güzel bi kıyafet kime ne
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MERT:Bilin ki ey insanlar! Bu dünya hayatı ve yaşantısı, sadece bir oyundan, geçici bir eğlence ve bir süs ve aranızda bir övünme ve böbürlenme aracıdır, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu dünyanın durumu, hayat getiren yağmurun hikayesine benzer: Yağmurun yeşerttiği bitki, toprağı ekenlere sevinç verir, ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün. Sonra çörçöp olmuş, dağılıp gitmiştir. Hadîd Suresi 20. Ayet
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ASLI:KOMBİN YAPACAK BEYİN OLMAYINCA :) AYRICA BU KIYAFETE O KADAR PARA VERİLİRMİ ZATEN ÜSTÜ YOK GİBİ ALTI BİDİĞİN KLOŞ ETEK ::)
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ÜFFF:Hadise dekolte vermediğin zaman daha iyi duruyorsun. Açma oranı gerçekten çok itici oluyor
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MARAŞLI:Niye kızıyorlar anlamıyorum siz para kazandırıyorsunuz kadında harcıyor çok parası olursa böyle olur
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MEMET33:BU KANALI VE BU PROGRAMI SEYREDECEK KADAR SEVİYESİ DÜŞÜK VATANDAŞIMIZ KALDIMI ACABA. . .
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38 8
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MUSTAFA:Seviyesi düşük vatandaş varmış demekki bak biride HASE 3. KOCASI
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2 2
HADİSE 3.KOCASI:saane
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5 4
EHUE:büyük türk milleti işte
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4 6
GARİBİN ÇİLESİ MEZARDA BİTER...:HAYAT İŞTE. . . BENDE 260 TL LİK BORCUMU ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN İCRALIK OLUCAM. ADALETİNİ SEVEYİM DÜNYA. . . .
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