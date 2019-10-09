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Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı

Yatalak bir annesi olan 19 yaşındaki genç kızın, öz babası tarafından işkence gördüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, genç kıza yardım edeceğini, cani babanın da ceza alması için uğraşacağını duyurdu.

09.10.2019 07:30

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkencesine maruz kaldı. Yardım çığlıkları atan genç kızın işkence görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılınca baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yaşanan işkenceye sessiz kalmayan AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent, 19 yaşındaki Tuğba'ya sahip çıktı.

"BABA TARAFINDAN DAHA KÖTÜ DAVRANIŞLAR SÖZ KONUSU"

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra genel başkanı olduğu AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Haluk Levent, 19 yaşındaki kızın babası tarafından işkence uygulandığı video sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı.

Levent, "Kızımıza ulaştık... Maalesef baba tarafından Tuğba'ya daha kötü davranışlar söz konusu. SevgiliAv. Turgay Özcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık ve geçinme-barınma sorunlarını çözeceğiz." dedi.

"BABANIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Genç kızın yardım çığlıklarına sessiz kalmayan Levent, bu paylaşımıyla takipçilerinin gönlünü fethetti. "Yine beni kahraman ilan etmişsiniz" diyen şarkıcı, "Tuğba kızımız konusunda pek bir şey yapmadım. Sadece aracı oldum. 2 arkadaşım bundan sonra onların yaşamlarını kolaylaştırıp ellerinden geleni yapacaklar. Ayrıca babanın ağır ceza alması için uğraşacağız. Asıl kahraman bu hayırseverler." diyerek herkese teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki Tuba adlı bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"#TuğbayaYardımEdin" etiketiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan işkence görüntüleriyle ilgili çok sayı kullanıcı yetkilileri göreve çağırdı.

19 yaşındaki Tuğba19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı

19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı

Haluk Levent, Tarlabaşı, İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR(20)
ADANALI:Helal olsun haluk sana adana dan kucak dolusu selamlar
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0 0
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BENSENO:Adamın konuşma şekli ve davranışı gösteriyor ki akli dengesi kısmen bozuk biri, ama görüntülerde işkence yok! belki kötü muamele var denilebilir, zaten kızında akli dengesi iyi görünümüyor, adama hapis cezası vermek ağır ve gereksiz olur, adama ve kızına psikolojik tedavi uygulanarakl belli bir süre denetim ve gözetim altında tutulmaları daha doğru bir uygulama olur.
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2 14
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AMEDSPOR:Hadi siyasi islamcı iktidar çıkar şu genel affı sal şu babayı!!!
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3 6
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:Şu güzel ülkemizde Haluk Levent teki yürek gibi nice yürekler var emin olun . Ama , bu yürekler ya devletten nemalanmak için ya da Allah''ın cennetinden , ortasından şarap akan , kenarlarında Tuba ağaçları olan dubleks villa için beş yüz metre kare arsa kazanmak umuduyla iyilik yapar. Yapar da , Haluk Levent''in kalbi başka. . . Bravo HALUK
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10 1
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BURSALI:Seni taktir ediyorum. nerde bı sıkıntılı olay görsem iyilik meleği olarak hep senın adın yazıyor. Taktır ediyorum senı. Allah Razı olsun senden
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5 0
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OKİE DOKİE:Adamsın Haluk Levent. Allah seni cennetiyle mükafatlandırsın.
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27 1
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.:BABASI KIZI DÖVERKEN VİDEOYA KİM ÇEKMİŞ, VE VİDEO ÇEKENE KADAR NEDEN YARDIM ETMEMİŞ KIZI KURTARMAK İÇİN.
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15 9
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KOKO:HERGÜN AYNI ZULMÜ SEN GÖRSEN SENİNDE EVDE YATALAK BİR HASTAN OLSA BÖYLEDE BİR GADDAR BABAN OLSA KURTULMAK İÇİN NELER YAPARSIN BİR DÜŞÜN
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3 0
A:yatalak annesi çekiyor videoyu
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3 2
?:Annesi çekmiş, annesi yatalak
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3 1
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