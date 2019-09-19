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Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dördüncü kez kanser olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Neslican Tay'ı ziyarete gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Tüm gücüyle savaşıyor. Haydi be canım kalk ayağa!" dedi.

19.09.2019 10:18

Yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı. Dördüncü kez kansere yakalanan Tay'ı ziyaret eden Haluk Levent ise Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle 2018 yılında bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ve 4. kez kansere yakalanmıştı. Kanserle olan mücadelesini her daim güler yüzle karşılayarak herkese örnek olan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.

"SAVAŞIYOR ŞU ANDA"

Neslican'ı ziyaret eden AHBAP Genel Başkanı Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Medipol Bağcılardaydım az önce... Size Neslican Tay'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!" dedi.

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Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti

Haluk Levent, Magazin, Güncel

YORUMLAR(11)
SİVASLI İBOCAN:Neslicana ve burada haberi çıkmayan tüm hastalara GÖNÜLDEN ŞİFALAR DİLERİM, ALLAH derman versin, vücutacısı olana TATLI ŞİFALAR göndersin. . Amiiiiin. . .
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A:bu da her yerden cıkıyor
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ASABİ:adam gibi adam niye zoruna gidiyor. akşama kadar şeyma gibi orda burda kırıtmıyor diye mi canın sıkıldı acaba. . ?
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BURHAN ÇITAK:haluk abi kimsesizlerin de kimsesidir
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DOĞRUCU DAVUT:ALLAH ŞİFA VERSİN. BU KEZ DE YENECEKSİN O İLLETİ İNANIYORUM
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ADINIZI YAZIN:ADAMSIN HELAL SANA
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NAZ:MÜKEMMEL SANATÇI HALUK LEVENT SEN NE GÜZEL İNSANSIN
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RIDO:sanatcı ve adam ismi ile anılır kendisi
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DUALARIMIZ SENİNLE NESLİCAN:ALLAH ŞİFA VERSİN İNŞALLAH TOPARLAR EN KISA SÜREDE VE BU SAVAŞI KAZANIR
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BUĞRA:NESLİCAN DUALARIMIZ SENINLE. BIR AN ONCE IYILES LUTFEN
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