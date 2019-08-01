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Şarkıcı Hande Yener, genç rapçi ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan ayrıldıktan sonra gönlünü genç bir rapçiye kaptırdı. Çift, sarmaş dolaş poz vererek aşkını ilan etti.

01.08.2019 09:01
Şarkıcı Hande Yener, genç rapçi ile aşk yaşamaya başladı

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Hande Yener, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yeni bir aşka yelken açan Yener, sevgilisiyle bir arkadaşının doğum gününe katıldı.

GENÇ RAPÇİYLE AŞK YAŞIYOR

Aralarında yakın dostları Aylin Coşkun ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da bulunduğu arkadaş grubuyla doğum gününde buluşan Hande Yener, gece boyunca rapçi sevgilisi Misha ile çalan şarkılarla eğlendi. 46 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü anların fotoğrafını da paylaşarak aşkını ilan etti.

"BEN ERKEĞİM"

Doğum günü çıkışı konuşan Hande Yener, rap müziği hakkında sorulara "Rap müziğin ilerlemesi beni mutlu ediyor, pop müzik gayet güzel gidiyor, bitmiyor" dedi. Yener, muhabirlerin "Reynmen düet yapacak kadın sanatçı arıyor, ne düşünüyorsunuz" sorusunu ise "Ben erkeğim" cevabıyla herkesi şaşırttı.


Hande Yener, Cem Şenol, Magazin

YORUMLAR (16)
AHİRET-MAHSER-CENNET YADA CEHENNEM: sosyetik olun cagdas olun , medeni olun özgür olun hayatinizi yasayin yiyin icin , edep size ne gerek keyfinize bakin
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ŞAPKACI: Her gün güneş doğarken büyük bir hevesle kavuşmanın hayalini kurup güneşin batışını yalnız izlediğinde gerçeklerin verdiği acıdır Aşk. Asla kavuşamamaktır Aşk. . .
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2 0
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DENİZ CAN: Bu gibi insanlar dünya hayatına aldanmışlar
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YORUSUZ: Rezillik hepsi üc bes para etmez bunlar
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ARİF: BU KÖPRÜDEN KAÇAK GEÇİŞ YAPMAYAN KALMADI. . .
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ŞAPKACI: AŞKMI? BENCE SEKSTİR BUNUN ADI AŞKLA KARIŞTIRIP AŞKI KİRLETMEYİN. AŞK BİR OLMASANDA SEVMEKTİR.
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FRAMBUAZLI KEREVİZ: bunlar nasıl insanlar ya. hergün başka biriyle. üstelik nerdeyse 30 yaşında çocuğu var.
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KIRMIZI IŞIKTA MOLA VERDİM: OTOBAN gibi geçen geçene kadın demek için çok geç
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RACO: boyun kadar oğlun var ama hiç utanman yok çok ilginç
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ONUR: yanındaki boş kalmış olmamış
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