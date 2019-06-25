25.06.2019 07:34
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Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı

Nişanlısı Cem Şenol ile ayrılan Hande Yener, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu.

Başarılı şarkıcı Hande Yener , geçtiğimiz günlerde nişanlısı Cem Şenol ile yollarını ayırdı. Yoğun iş temposunun arasına tatili sıkıştıran başarılı şarkıcı, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylşarak fit vücudunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Fırfırlı bikinisiyle ilgi odağı olan 46 yaşında popçu, kusursuz fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı. Yener'in bikinili paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

ÜNLÜLER SESSİZ KALMADI

Yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa ünlü isimlerde sessiz almadı. Popçu Ebru Polat , Yener için "Öyle ölmeyiz füze at" yorumunu yaparken meslektaşları İrem Derici ise "Vallahi taş billahi taş" dedi.Yener'in fotoğrafına yıllar sonra barıştığı Demet Akalın ve Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan da ateş emojisi koydu.

Fotoğrafının büyük ilgi gördüğünü fark eden Yener, 2 saat sonra yeniden bir bikinili poz verdi. Şarkıcının yeni fotoğrafı da kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İşte Hande Yener 'den bikinili pozlar:

Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı
Instagram , Cem Şenol , Hande Yener , Magazin

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YORUMLAR(3)
KIZGIN:sıradan mahalledeki bunun yaşıtı bayanlar kızlar doğal halleri ile buna bin basar bu ne ki her yeri ile oynanmış .
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BİZ DE İNANDIK:Fotoşopun dibine vurmuş, ne taşından bahsediyorsunuz???
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RACO:işiniz gücünüz pis etinizi sergileyip durmak ne kadar iğrenç olmaya başladı ya valla
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