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Şarkıcı Hande Yener, kendisine abla diye seslenen hayranına tepki gösterdi

Uludağ'da düzenlenen Snow Weekend Festivali'nde sahne alan Hande Yener, şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet ederken, bir kişinin kendisine 'abla' demesiyle sinirlendi.

16.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:21

Geçtiğimiz günlerde müzikteki 20'nci yılını kutlayan ünlü şarkıcı Hande Yener, 'da konser verdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Hande Yener, bir hayranının kendisine 'abla' diye hitap etmesinden rahatsız oldu.

"EN TUTULDUĞUM ŞEY"

46 yaşındaki ünlü şarkıcı bir hayranının kendisine 'abla' demesinin ardından "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" diyerek tepki gösterdi.

"YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLMEK BENİ ÜZMEDİ"

Yeni albüm için imaj değiştiren Hande Yener, sosyal medya kullanıcıları tarafından Yılmaz Morgül'e benzetildi. Bu konu hakkında konuşan Yener, "Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül'e benzetmesi beni üzmedi, tam tersine eğlendim. Bir fotoğraf ile gündeme gelmek, kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi. Herkese benzedim, biliyorsunuz benim kaderim de var. Beni mutlaka bir şeylere benzeterek, benimle oyun oynamayı seviyorlar" dedi.

"POP MÜZİĞİNİ GÖMDÜLER"

Son dönemde rap müziğinin sahte tıklanmalarla pop müziğini geçtiğini belirten Hande Yener," İnsanlar sahte tıklarla bazı müzik tarzlarının iyi olduğunu sanmaya başladı. 100 milyon tıklama alan şarkı için, bu şarkı çok güzel diyerek herkes o yönde şarkı yapmaya başladı. Ve bu sırada hep birlikte pop müziğini gömdüler. 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak bu can çekişmeyi gördüm. Pop müzik şuan yolunu bulamadığı için çaresiz" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Hande Yener, kendisine abla diye seslenen hayranına tepki gösterdi

Yılmaz Morgül, Hande Yener, Uludağ, Magazin


HABER YORUMLARI (20)
MURAT:17 yaşında evlenmiş. Çocuğuyla aynı yaştayım.
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NURİ:kadın bayan demesi gerekirdi
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ADSIZ CENGO:ne demesi gerekirdi 50 yaşındasın
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HAKAN:kardeş değil başka birşey lazım o yüzden kızmış
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DOKTOR:HAKSIZLIK YAPMIŞ. . . TEYZE DEMESİ GEREKİRDİ. . .
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NEVA:Teyze bile oldun Hande. oğlun kaç yaşında, gelinin olsa torunun bile olurdu.
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DADAS:BEN OLSAM TEYZE DERDİM BUNA NE ABLASI
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TARAFSIZ:teyze diyeceksiniz ne ablası
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NAKATA:kızma abla!
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ADMAN:Coooook dogru söylemis. Yasi olmus kazik gibi, agzindan abla kelimesini düsürmüyor. Kendinden yasca büyük olana abla denir.
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