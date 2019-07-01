01.07.2019 12:07
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Şarkıcı Hatice'nin mayo altına giydiği ayakkabı herkesi şaşırttı

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Hatice'nin mayosunun altına giydiği topuklu ayakkabı ise herkesi şaşırttı.

Yaptığı cesur paylaşımlarla ve açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice , yeni mayolu paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde arkası dönük mayolu fotoğrafını paylaşan Hatice , bu sefer de yeni bir fotoğraf paylaştı.

MAYONUN ALTINA TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ

Katıldığı bir defilede kalçasını açarak herkesi şaşkına uğratan Hatice , Instagram hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında poz veren Hatice 'nin giydiği topuklu ayakkabı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Öte yandan düzenli spor yapan şarkıcının düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.

"HAVUZ SEZONUNU AÇTIM"

Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice , bu senenin ilk mayolu paylaşımını geçtiğimiz günlerde yapmış ve "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" demişti.

Şarkıcı Hatice'nin mayo altına giydiği ayakkabı herkesi şaşırttı

Kalçasını açarak gündeme gelen şarkıcı Hatice, bikinili paylaşımıyla olay olduKalçasını açarak gündeme gelen şarkıcı Hatice, bikinili paylaşımıyla olay oldu

hatice , Magazin

YORUMLAR(6)
LEYLA DENİZ:Kim Kardashian olma çabaları ))
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MEHMET ALİ:Topuklu ayakkabı diyorsunuz. Fakat fotoğrafı yüklerken o detayı kesiyorsunuz
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ZİYAA:Daha cesur fotolarını bekliyoruz Hatice''cim.
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OFFFFF.:şu an da tam 41 yaşında. ve 41 kere maşallah yani.
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3DA5:bu da iyice kırdı kafayı
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