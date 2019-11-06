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Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren genç şarkıcı Gökhan Akar'ı hastanede ziyaret eden Hatice'nin verdiği poz sosyal medyada takipçileri tarafından eleştirildi.

06.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:32

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç şarkıcı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

GENÇ ŞARKICIDAN İYİ HABER GELDİ

Yaşadığı beyin travması nedeniyle doktorları tarafından uyutulan şarkıcıdan iyi haber geldi. Önceki gün ilk kez gözlerini açan genç şarkıcının ilk sözleri, "Annem öğrendi mi, söylemeyin çok üzülür" oldu.

HATİCE ZİYARETE GİTTİ

Genç şarkıcıyı hastanede ziyarete giden Hatice Gökhan Akar'la çekindiği fotoğrafını paylaştı. Hatice'nin bu pozu takipçileri tarafından eleştirildi.

Hatice, fotoğrafını "Canım bitanem şükürler olsun çok iyisin daha iyi olacaksın" notuyla paylaştı.

Hatice'nin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- Hatice hasta pozumu paylaşmış, dergi kapağımı belli değil.

- Kadın seksi hastanede bile...

- O nasıl bir duruştur ya maşallah.

DEFİLEDE POPOSUNU AÇTIĞI İÇİN HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Bir derginin moda defilesi için ünlü isimlerle birlikte podyuma çıkan şarkıcı Hatice taşıdığı transparan kıyafetle yaptığı şovla bir anda magazin gündemine oturmuştu. Defileyi düzenleyen organizasyon şirketi, diğer modacıların hakkını korumak için podyumda kalçasını gösteren Hatice'ye dava açmıştı.

Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu

Hatice Çarpar, Kastamonu, Magazin


YORUMLAR (20)
KAZIMA NE LAZIM: duruş önemli. kireçlenme olmuş bu
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KURT BEY: Bunlar sanatçı ve topluma örnek olması gereken insanlar he
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AÇIKÇASI: OLUM BU ADAM KİM LA? HALA ÜNLÜ OLAMADI ?
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KÖYLÜ MURTAZA: kadın napacaktı ya adamın ustundemı poz verecektı ? kadının fızıgı guzel alımlı boy desen oda var.
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR: Altı üstü popo , bu kadar büyütecek ne var . Milletin poposunu dilimize doladık yaaa (Hiç güzel bir cümle olmadı )
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ZİYAA: Poposunu niye kaldırmış ki? Ayıp bee bari hastane''de yapma! Adama ayıp oluyor.
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ZİYAA: PESİNUS Aklını alırım senin uslu dur!
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1 2
PESİNUS: Ziyaaaa gevşeme Ziyaaaa
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0 4
ZİYAA: Akıllı olun kafanızı kırmıyım
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2 2
ZİYAA: Alayınız gelin üleeeeeeeen
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