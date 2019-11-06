Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç şarkıcı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

GENÇ ŞARKICIDAN İYİ HABER GELDİ

Yaşadığı beyin travması nedeniyle doktorları tarafından uyutulan şarkıcıdan iyi haber geldi. Önceki gün ilk kez gözlerini açan genç şarkıcının ilk sözleri, "Annem öğrendi mi, söylemeyin çok üzülür" oldu.

HATİCE ZİYARETE GİTTİ

Genç şarkıcıyı hastanede ziyarete giden Hatice Gökhan Akar'la çekindiği fotoğrafını paylaştı. Hatice'nin bu pozu takipçileri tarafından eleştirildi.

Hatice, fotoğrafını "Canım bitanem şükürler olsun çok iyisin daha iyi olacaksın" notuyla paylaştı.

Hatice'nin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- Hatice hasta pozumu paylaşmış, dergi kapağımı belli değil.

- Kadın seksi hastanede bile...

- O nasıl bir duruştur ya maşallah.

DEFİLEDE POPOSUNU AÇTIĞI İÇİN HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Bir derginin moda defilesi için ünlü isimlerle birlikte podyuma çıkan şarkıcı Hatice taşıdığı transparan kıyafetle yaptığı şovla bir anda magazin gündemine oturmuştu. Defileyi düzenleyen organizasyon şirketi, diğer modacıların hakkını korumak için podyumda kalçasını gösteren Hatice'ye dava açmıştı.